Weekend, gli eventi a Genova e provincia: Artigiani del Cioccolato, VinNatur, teatri, mercatini, e altro

Gastronomia, teatri, mercatini, visite guidate, natura, svago: sono davvero tante le cose in programma questo weekend a Genova e dintorni. Andiamo a vedere i dieci eventi più gettonati da venerdì 19 a domenica 21 novembre 2021, tenendo conto che l'agenda completa si può visualizzare qui.

1. Giornata dell'Albero: visite guidate gratis

Sabato e domenica "Una Villa al Giorno" torna con tour gratuiti nei principali parchi delle ville cittadine, per promuovere la valorizzazione del patrimonio verde nella Giornata dell'Albero. Scopri di più

2. VinNatur al Palazzo della Torre

Domenica e lunedì torna VinNatur a Genova, al Palazzo della Torre, per due giorni di fiera con 56 vignaioli (italiani ma anche francesi e tedeschi) per far assaggiare agli ospiti i loro vini naturali. Scopri di più

3. Artigiani del Cioccolato torna a Genova

Torna da venerdì a domenica "Artigiani del Cioccolato", in piazza Matteotti a Genova: tre giorni di esposizioni, degustazioni, laboratori, esperimenti e giochi a base di cioccolato. Scopri di più

4. "Bianca e Fernando" di Bellini al Carlo Felice

Venerdì debutta il nuovo allestimento dell'opera, presentata a Genova nel 1828, a inaugurazione del teatro Carlo Felice, con il libretto completamente revisionato. Scopri di più

(Per l'occasione, prevista anche una degustazione di panera)

5. Andy Warhol, la mostra al Porto Antico

Venerdì apre la mostra "Andy icona pop" al Porto Antico: oltre cento opere tra polaroid, serigrafie e preziosi cimeli provenienti dalla collezione privata di Eugenio Falcioni per Art Motors. Scopri di più

6. I Pirati dei Caruggi al Politeama

Venerdì e sabato il quartetto comico (Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino) torna a teatro con "Ealloranò", tra sketch e canzoni. Scopri di più

7. Il Circuito Spirali al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato sera spettacolo "Perché anche io sono una donna!" di Lazzaro Calcagno con Sara Damonte per il "Circuito Spirali" di Sipario Strappato, Cattivi Maestri/Officine Solimano, Teatro dell'Ortica e Teatro Garage. Scopri di più

8. "Silence is Violence": giornata contro la violenza sulle donne

Sabato alle 15 l'evento organizzato da Wall of Dolls insieme all’Ordine degli Infermieri di Genova in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Scopri di più

9. Mercatino Peglingusto

Domenica torna a Pegli il mercatino Peglingusto e creatività sul lungomare della delegazione di ponente, con tante bancarelle che proporranno prodotti di gastronomia e artigianato. Scopri di più

10. Mercatino e merenda a Sant'Olcese

Sabato l'agriturismo E Reixe di Sant'Olcese organizza il mercatino degli artigiani con merenda: il prato si colorerà con i banchetti di "Arti e Mani tra gli orti" e altri ospiti. Scopri di più