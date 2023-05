Weekend a Genova e dintorni: Macelli in Festa, Mare&Mosto, Festa dello Sport, muscolata, mercatini, sagre e altro

La primavera prosegue con un clima incerto, ma non per questo passa la voglia di feste, sagre e divertimento. Dalla Festa dello Sport al Porto Antico al ritorno dei Macelli in Festa, sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Macelli in festa

Dopo una lunga assenza durata tre anni, torna sabato nel centro storico genovese la festa con street food, musica dal vivo e la presenza delle botteghe di qualità della zona. Scopri di più

2. Festa dello Sport

Fine settimana dedicato allo sport al Porto Antico,che da venerdì a domenica si trasforma in un magnifico villaggio sportivo con tantissime attività, esibizioni e dimostrazioni sportive. Scopri di più

3. Mare&Mosto

Due giorni dedicati al vino e all'olio ligure a Sestri Levante con conferenze, workshop e degustazioni. Scopri di più

4. Mercatino da Forte dei Marmi

Uno dei mercatini più amati d'Italia torna a far tappa nel genovese: appuntamento domenica a Sant'Olcese. Scopri di più

5. Giornata delle dimore storiche

Domenica si festeggia l'Associazione Nazionale Dimore Storiche Italiane, per l'occasione visite speciali anche in Liguria e a Genova. Scopri di più

6. Sagra della focaccia al formaggio

Settima edizione a Sussisa di Sori sabato e domenica, protagonista la focaccia al formaggio presente in tutte le varianti del caso. Scopri di più

7. Enzo Paci a Camogli

Venerdì al Teatro Sociale il celebre attore e comico porta in scena il divertente show “Paci e Bene”. Scopri di più

8. Muscolata con Alessandro Bianchi

Sabato grande festa a Struppa a cura dell'Associzione GAU, oltre al buon cibo non mancheranno musica e risate. Scopri di più

9. Yacht & Garden e Classic Boat Show

Torna alla Marina Genova la grande mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo, sarà l'occasione per la prima esposizione di imbarcazioni d'epoca. Scopri di più

10. I Legnanesi al Politeama Genovese

Le simpatiche avventure della famiglia Colombo con il nuovo spettacolo “Liberi di sognare”, in programma venerdì e sabato. Scopri di più