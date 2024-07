Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Bagnun e della Nutella, Festa del Carmine, Silent Disco, concerti, mercatini e altro

Ancora tanta musica e tanto divertimento per l'estate a Genova e dintorni: aumenta la temperatura, e con essa la voglia di ballare e fare festa. Non mancano ovviamente fiere, sagre e feste all'aperto, per trascorrere piacevoli serate tra specialità gastronomiche e intrattenimento. Dai concerti ai festival, tra cibo, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Sagra del Bagnun

Appuntamento a Riva Trigoso per la storica sagra dedicata alla celebre zuppa a base di pesce, con spettacolo musicale, fiera di merci varie e spettacolo pirotecnico. Scopri di più

2. Concerti

Grande attesa a Santa Margherita per il live di Daniele Silvestri, che celebra i 30 anni di carriera con il nuovo tour “Il cantastorie recidivo”. Nel fine settimana si esibiranno anche Ermal Meta al Live in Genova e i BNKR44 ad Arenzano. Scopri di più

3. Mercatino da Forte dei Marmi

Il tour più trendy d’Italia approda domenica a Santo Stefano d'Aveto per una giornata di shopping e relax all'aperto. Scopri di più

4. Fiera del Libro

Torna in piazza Matteotti a Genova la storica mostra-mercato dedicata agli amanti della lettura e del collezionismo. Scopri di più

5. Sagra della Nutella

A Isola del Cantone la 21^ edizione dell'evento che celebra la crema spalmabile più amata. Scopri di più

6. Festa del Carmine

Stand gastronomici, mercatini e spettacoli per la festa patronale di Bogliasco. Sabato gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Scopri di più

7. Silent Disco

Notte di ballo con cuffia e divertimento a Chiavari, nel rispetto dell'ambiente e senza disturbare il sonno. Scopri di più

8. Ecofesta Sociale

Torna la grande sagra estiva ecosolidale di Sciarborasca: quattro serate enogastronomiche con musica dal vivo e cabaret. Scopri di più

9. Nervi Music Ballet Festival

Due appuntamenti da non perdere: l'Hamburg Ballet John Neumeier ai Parchi di Nervi e il Balletto del Teatro alla Scala al Carlo Felice. Scopri di più

10. Ridere d'agosto ma anche prima

Luca Bizzarri e Gabriele Cirilli sono i protagonisti del fine settimana al Porto Antico per la rassegna estiva del Teatro Garage. Scopri di più