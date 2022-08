Weekend a Genova e dintorni: Ornano, sagre, Pirati dei Caruggi, Buio Pesto, teatro, solidarietà e altro

Messo in archivio il weekend lungo di ferragosto, non si fermano gli eventi e le attività in programma a Genova e provincia. Anche in questo fine settimana tante iniziative tra sagre, concerti, teatro, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Pirati dei Caruggi a Santa Margherita Ligure

Ingresso gratuito venerdì sera per lo spettacolo di cabaret del celebre quartetto comico. Scopri di più

2. Antonio Ornano in “Antology” a Sestri Levante

Domenica presso il Teatro Arena Conchiglia. Scopri di più

3. “Oceano Mare e la zattera della Medusa” all'Isola delle Chiatte

Lo spettacolo scritto e diretto da Igor Chierici e Luca Cicolella sabato al Porto Antico. Scopri di più

4. “I Caruggi e il mare” ad Arenzano

Sabato e domenica negozi aperti per la tradizionale festa del desbarassu. Scopri di più

5. I Buio Pesto a Santo Stefano d'Aveto

Prosegue il 25 Tour 2022, evento gratuito sabato sera. Scopri di più

6. Festa di San Bernardo a Torrazza

Tre giorni di musica e cibo a Sant'Olcese a partire da domenica. Scopri di più

7. Sciancarnevale a Castiglione Chiavarese

Festa in maschera tra cibo e solidarietà sabato e domenica. Scopri di più

8. Sori Solidale

Da venerdì a domenica, tre giorni di eventi a favore della Gigi Ghirotti. Scopri di più

9. Fiera del Libro in piazza Matteotti

Ultime occasioni per gli amanti della lettura, domenica si chiude. Scopri di più

10. “Musica sotto gli ulivi” alle Serre di San Nicola

Sabato primo appuntamento con Genova Swing Ensemble. Scopri di più