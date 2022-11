Weekend a Genova e dintorni: Tartufando, Settimana del Baratto, Giornata dei Diritti dei Bambini e altro

Mentre ci si avvicina sempre più al periodo natalizio e i mercatini sono quasi pronti a invedere le nostre piazze, novembre prosegue con un fine settimana ricco di eventi e attività per tutti i gusti. In programma moltissimi appuntamenti a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

1. Tartufando 2022

Area fiera in piazza Sarzano durante tutto il fine settimana, e oltre 47 attività coinvolte con vetrine e proposte culinarie a tema tartufo. Scopri di più

2. Settimana del Baratto

Termina domenica la settimana che permette di soggiornare in B&B in Liguria e in tutta Italia senza spendere un euro, ma offrendo in cambio beni o servizi. Scopri di più

3. “Mine vaganti” al Politeama Genovese

Prima regia teatrale per Ferzan Ozpetek, che venerdì e sabato porta in scena l'adattamento del suo pluripremiato film. Cast d'eccezione che comprende, fra gli altri, Francesco Pannofino e Iaia Forte. Scopri di più

4. Giornata nazionale Sentiero Italia CAI

Tante escursioni in programma domenica in occasione della celebrazione del sentiero che collega tutta la penisola. Non mancano gli appuntamenti in Liguria e nell'entroterra genovese. Scopri di più

5. Rugby e birra al MOG

In occasione del match di rugby tra Italia e Sudafrica allo stadio Ferraris, il Mercato Orientale di Genova propone sabato e domenica una nuova selezione di birre dedicata agli appassionati della palla ovale. Scopri di più

6. Laboratorio per bimbi “Lasciateci giocare in Pace”

Sabato è in programma un laboratorio gratuito per bambini per ribadire il diritto al gioco e alla pace in occasione della Giornata Universale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti. Scopri di più

7. Scalata al Monte Gazzo con Unicef Liguria

Altro evento in programma venerdì per la Giornata Universale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, con tante attività proposte lungo il percorso. Scopri di più

8. “Alone” al Sipario Strappato

Sabato ad Arenzano l'intenso racconto della vita di un ipovedente. Scopri di più

9. “Stop” Mostra internazionale di illustratori contemporanei

Ultimi giorni per visitare l'evento dedicato all'illustrazione al Castello D'Albertis. Scopri di più

10. Tre Allegri Ragazzi Morti ai Giardini Luzzati

Venerdì la band porta sul palco la voce e le idee di Pasolini. Scopri di più