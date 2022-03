Weekend, il meglio a Genova e dintorni: Fiorello e Angela Finocchiaro a teatro, sagre, San Patrizio, musica

Ed eccoci a metà del mese di marzo: il weekend della Festa del Papà e di San Patizio regala tante iniziative per grandi e piccini, tra teatri, divertimento, sagre, gastronomia e chi più ne ha più ne metta. Andiamo a vedere insieme dieci eventi da non perdere, tenendo conto che il calendario completo si può visualizzare qui. Per gli appassionati di cinema, è disponibile la programmazione nelle sale genovesi.

1. Fiorello al Politeama

Venerdì e sabato il mattatore arriva a teatro per "Fiorello presenta: Genova!", spettacolo coinvolgente e in continua evoluzione, mai uguale a se stesso. Scopri di più

2. Angela Finocchiaro in "Ho perso il filo"

Da giovedì a domenica Angela Finocchiaro porta in scena al teatro Ivo Chiesa l'avventura di un'eroina pasticciona che, come Teseo, affronta il Minotauro. Scopri di più

3. Staffetta Medievale nel centro storico

Domenica tornanno due visite guidate che attraversano gli antichi sestieri delle Compagne genovesi per conoscere la storia della città antica. Scopri di più

4. The Zena Soul Syndicate al teatro Govi

Sabato sera al teatro di Bolzaneto uno show di 16 musicisti che porta il pubblico in un viaggio tra le grandi canzoni soul anni '60 e '70. Scopri di più

5. Stef Burns al Covo di Nord Est

Conosciuto per la sua trentennale collaborazione con Vasco Rossi, Stef Burns e la sua chitarra tornano in Liguria, venerdì sera, al Covo di Nord Est. Scopri di più

6. Festa di San Patrizio al Mog

Birra, whiskey, torneo Sei Nazioni e musica al Mecato Orientale di Genova, da giovedì a domenica, per la festa di San Patrizio con il Molly Malone's. Scopri di più

7. Street food festival a Nervi

Da giovedì a domenica, per San Patrizio, stand con birra e gastronomia in piazza a Nervi, quattro giorni per celebrare il cibo di strada. Scopri di più

8. Sagra della Festa del Papà

Sabato e domenica a San Desiderio arriva la Festa del Papà con menu "all you can eat", esposizione animali, battesimo della sella e altro. Scopri di più

9. Passo del Bacio: escursione sulla "via attrezzata che toglia il fiato"

Sabato escursione su un percorso attrezzato con catene che costeggia il mare, nel golfo del Tigullio, da cala dell'Oro al passo del Bacio. Scopri di più

10. "Edith e le icone di Francia": le donne che hanno fatto la storia

Sabato sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva uno spettacolo sulle donne che hanno fatto la storia della musica francese del '900. Scopri di più