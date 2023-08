Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Minestrone, Pirati dei Caruggi, “Sori più Solidale”, Sciancarnevale e altro

Ferragosto è passato, ma restano tantissimi gli eventi in programma da ponente a levante. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del prossimo weekend di agosto nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Sciancarnevale

Grande festa in maschera con cibo e musica sabato a Castiglione Chiavarese. Ospiti di primi livello tra cui Viola Valentino, Piotta e Carolina Marquez. Scopri di più

Tutti i concerti qui

2. Sagra del Minestrone

Domenica e lunedì a Cabanne (frazione di Rezzoaglio) torna la grande sagra che propone minestrone gratis per tutti e tante altre specialità gastronomiche. Scopri di più

Tutte le sagre e gli eventi gastronomici qui

3. I Pirati dei Caruggi a Rapallo

I quattro predoni della comicità ligure sabato a Villa Tigullio con con il nuovo spettacolo estivo “A $copo di lucro”. Scopri di più

Tutti gli spettacoli teatrali qui

4. Andrea Di Marco a Crocefieschi

Sabato al Parco Braia appuntamento con il comico genovese, per una serata all'insegna dell'intrattenimento e della simpatia. Scopri di più

5. “Sori più solidale”

Compie 20 anni l'evento in favore della Gigi Ghirotti con cultura, musica e gastronomia: tanti appuntamenti da giovedì a domenica. Scopri di più

6. Genova Hogwarts Express

Venerdì il primo di due speciali appuntamenti serali con il trenino dedicato alla scuola di magia più amata del mondo. Scopri di più

7. Paola Minaccioni a Chiavari

L'attrice ospite del Dionisio Festival, appuntamento domenica sera a Chiavari. Scopri di più

8. “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Grande concerto sabato a Rapallo per festeggiare i 25 anni del noto festival organistico internazionale. Scopri di più

9. Torneo di Burraco

Sabato a Lavagna una serata dedicata agli amanti di questo gioco di carte sempre più diffuso. Scopri di più

10. Gonfiabili Party a Capolungo

Divertente contest presso la spiaggia di Capolungo (Nervi), con premiazione per i gonfiabili più originali. Scopri di più