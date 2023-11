Weekend a Genova e dintorni: Artemisia Gentileschi, Festa del Cioccolato, Wine Revolution, Pirati dei Caruggi e altro

Novembre porta in dote mostre, eventi culturali e spettacoli, ma sono presenti nelle località liguri ancora tante manifestazioni gastronomiche per godere della bonta dei prodotti del nostro territorio e non solo. A Palazzo Ducale apre la grande mostra su Artemisia Gentileschi, a Sestri Levante si celebra il vino, a Rapallo arriva il cioccolato artigianale. Dalla gastronomia ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

Non figurano nell'elenco la Mostra della Zucca a Murta e Tartufando, eventi che hanno avuto inizio una settimana fa ma che restano ovviamente valide alternative.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Artemisia Gentileschi

Apre giovedì a Palazzo Ducale la grande esposizione dedicata a una delle artiste più amate di sempre, dalla vita appassionante, tragica, ricca di colpi di scena e successi straordinari. Sarà visitabile fino al 1° aprile 2024. Scopri di più

2. “The Wine Revolution” a Sestri Levante

Più di 70 vignaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero, degustazioni, mostre e punti ristoro con eccellenze dello street food: appuntamento domenica e lunedì nella splendida Baia del Silenzio. Scopri di più

3. Festa del Cioccolato Artigianale a Rapallo

Da venerdì a domenica ecco i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore”, che porteranno sul Lungomare Vittorio Veneto il vero cioccolato artigianale proposto nelle varie ricette regionali, oggetti e idee regalo. Scopri di più

4. I Pirati dei Caruggi al Politeama Genovese

I quattro alfieri della scortesia ligure tornano sul palco venerdì e sabato con il nuovo spettacolo “The Unbecciables”. Scopri di più

5. Maledetti Architetti

Nove location genovesi per l'iniziativa che porta alla scoperta dell'architettura cittadina del novecento. Da venerdì a domenica un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane gratuite. Scopri di più

6. Vinokilo Vintage Kilo Sale

Torna a Genova lo shopping al chilo di vestiti vintage, con tante attività e possibilità di sconti donando i propri abiti usati. Appuntamento fino a domenica a Palazzo Ducale. Scopri di più

7. Fiera d'Autunno a Ronco Scrivia

Domenica in piazza con giochi per i più piccoli e bancarelle di abbigliamento, oggettistica, intimo, articoli da regalo e molto altro. Scopri di più

8. Il “Werther” di Massenet al Carlo Felice

Il grande Dante Ferretti, scenografo di fama mondiale, porta in scena il drame lyrique tratto dal romanzo di Johann Wolfgang von Goethe. La prima, originariamente in programma venerdì, slitta a domenica a causa dello sciopero dichiarato dalla Fials e dallo Snater. Scopri di più

9. Autumn Market

Arriva la suggestiva mostra mercato con arte, libri, artigianato, sculture e creazioni varie, domenica in piazza Valoria a Genova. Scopri di più

10. Ugo Dighero al Teatro Modena

L'attore genovese, reduce dal successo per l'interpretazione in “Blanca”, impersonerà “L'avaro” di Molière fino a domenica 26 novembre. Scopri di più