Weekend a Genova e dintorni: Rolli Days, Sagra della Focaccia, Chiavari in Fiore, Notte dei Musei, Yacht & Garden e altro

Un fine settimana nel quale la cultura e l'arte la fanno da padrone, grazie all'edizione primaverile dei Rolli Days dedicati a “Genova, Giardino d'Europa”. I palazzi e le ville aprono le proprie porte ai visitatori, ma non mancano le alternative tra fiere, enogastronomia e feste all'aperto. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Rolli Days di Primavera

Con il tema “Genova, Giardino d'Europa”, torna la grande manifestazione culturale che apre le porte delle meraviglie architettoniche della Superba. Come sempre previste molte iniziative collaterali, tra cui la Rolli Run e il ciclo La Grande Opera. Dai palazzi ai giardini, tre giorni in cui perdersi nelle bellezze genovesi. Scopri di più

2. Yacht & Garden e Classic Boat Show

Sedicesima edizione per la grande mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo alla Marina Genova, alla quale si accompagnerà la seconda esposizione dedicata alla nautica tradizionale e alle barche d’epoca. Scopri di più

3. Sagra della Focaccia al Formaggio

Si festeggia a Sussisa di Sori con deliziose specialità di focaccia al formaggio con condimenti a sorpresa, musica e intrattenimento. Scopri di più

4. Mare&Mosto

Due giorni dedicati al vino e all'olio ligure a Sestri Levante con conferenze, workshop e degustazioni. Scopri di più

5. Chiavari in Fiore

Torna la manifestazione che colora il centro storico di Chiavari con esposizioni di fiori e piante ornamentali. Scopri di più

6. Notte Europea dei Musei

Anche a Genova, istituti e luoghi della cultura restano aperti eccezionalmente fino a sera. Scopri di più

7. Fish&Djs

Al via alla Darsena di Genova la stagione 2024 dell'evento con musica elettronica e gustoso pescato del giorno. Al Fish Lab è inoltre in programma un appuntamento outdoor con Discobrunch, tra pesce e vinyl set. Scopri di più

8. Il Corsaro

Venerdì sera al Carlo Felice la prima del melodramma tragico di Giuseppe Verdi, dal poemetto di Byron. Scopri di più

9. Marcia dei 5 Campanili

46^ edizione della marcia (competitiva e non) lungo i suggestivi sentieri nei dintorni di Zoagli, con chiese aperte e ristori lungo il percorso. Scopri di più

10. I Legnanesi

Le avventure della simpatica della Famiglia Colombo al Politeama Genovese con il nuovo divertente show “7°... non rubare”. Scopri di più