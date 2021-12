Weekend a Genova e dintorni: fuochi d'artificio, regata delle Repubbliche Marinare, presepe Pentema e tanto altro

Divertimento è la parola d'ordine per l'ultimo weekend prima di Natale: ci si può infatti sbizzarrire per gli ultimi acquisti visitando i numerosi mercatini in città, oppure partecipare agli eventi nelle piazze dei quartieri, o ancora andare a teatro, ascoltare musica natalizia o ancora concedersi un'escursione sulle nostre alture.

Ecco i dieci eventi più gettonati del fine settimana, tenendo conto che qui si può consultare l'agenda intera.

1. Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Sabato corteo storico e Confeugo in centro città, mentre domenica si entra nel vivo della regata a Pra' con i galeoni realizzati secondo l'antica tradizione. Scopri di più

2. Fuochi d'artificio di Natale

Domenica sera all'Arena Albaro Village arriva uno spettacolo piromusicale con fuochi d'artificio a ritmo di musica per illuminare il quartiere. Scopri di più

3. Presepe di Pentema

Torna sabato il caratteristico presepe nella frazione di Torriglia con statuine a grandezza naturale, antichi mestieri, abiti della tradizione e tanto altro. Scopri di più

4. Mercatini di Natale

Natalidea, San Nicola, Mercatale, Cactus Market, Fiera di Natale, piazza Campetto sono solo alcuni dei mercatini di Natale che sarà possibile visitare a Genova e provincia. Scopri di più

5. Concerto Gospel al Politeama

Domenica sera al teatro Politeama Genovese va in scena "J. David Bratton & Every Praise Gospel Singers", il concerto Gospel per il Natale. Scopri di più

6. Circumnavigando Festival

Circumnavigando, festival di circo teatro tra i più seguiti in Italia, verrà inaugurato domenica a Casa Lavoglio con una giornata di laboratori per grandi e piccini. Scopri di più

7. WalkZone: camminata e fitness con le cuffie

Domenica speciale camminata con esercizi di fitness dinamico e statico: si parte da piazza Rossetti e si percorre corso Italia con cuffie a diffusione wireless. Scopri di più

8. Natale per non dimenticare

Camminate e tanti artisti alla Radura della Memoria, sabato, per un concerto natalizio in memoria dei caduti del crollo del ponte Morandi. Scopri di più

9. Snow and slow: escursione sul monte Penna

Domenica escursione sulla neve verso il monte Penna e l'Alta Via dei Monti Liguri insieme a una guida ambientale escursionistica. Scopri di più

10. Il "Canto di Natale" al Museo Diocesano

Sabato il museo ospita lo spettacolo teatrale "Il Canto di Natale" di Charles Dickens letto e interpretato da Igor Chierici, nell'anello superiore dek Chisotro dei Canonici. Scopri di più