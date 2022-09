Weekend a Genova e dintorni: Rappresentante di Lista, Mangialunga, fiera della creatività, Electropark, animali e altro

Anche a settembre inoltrato restano tantissimi gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra concerti, teatro, sagre, festival, rassegne culturali e molto altro, per gustare ancora una volta il profumo di un'estate prossima al termine. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. La Rappresentante di Lista e Tananai in concerto

Dopo il successo degli ultimi mesi, grande attesa per il live di venerdì sera al Porto Antico per il Goa Boa. Scopri di più

2. Mangialunga a Fontanegli

Domenica di cammino tra le ville e le creuze di Fontanegli, con otto tappe di prelibatezze liguri. Scopri di più

3. SportAbility Day

Sabato arriva alla Sciorba l'evento promosso dall’Associazione Stelle nello Sport per accogliere ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo-relazionale. Scopri di più

4. Jazzando inGenova

Primo weekend con la rassegna che porterà musica, arte e teatro in ogni quartiere della città. Scopri di più

5. Prebuggiun Festival

Sabato a Leivi il festival spontaneo per informarsi e confrontarsi sulla crisi climatica utilizzando un approccio pro-attivo e non catastrofico. Scopri di più

6. Fantasy & Hobby

Per tutto il weekend torna la fiera della creatività al Porto Antico, con 80 stand di produttori e rivenditori di materie prime e prodotti finiti delle varie tecniche dell’hobbistica. Scopri di più

7. Tormento ai Giardini Luzzati

Venerdì il celebre rapper fondatore dei Sottotono presenterà la sua biografia. Scopri di più

8. Festival di Quarto Pianeta

Primo weekend per la rassegna nell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, che quest'anno proporrà una riflessione intorno alla figura e all'opera di Pier Paolo Pasolini. Scopri di più

9. Performing Dreamworlds di Electropark

Al via sabato all'Isola delle Chiatte la seconda parte del festival di musica elettronica e arti performative di Genova. Scopri di più

10. Cornigliano Bau e Meow Day

Domenica a Villa Bombrini evento benefico in favore dei cani e dei gatti meno fortunati. Scopri di più