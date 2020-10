Il meglio del weekend a Genova e dintorni: castagnate, mercatini, Limes Festival, Giornate FAI e molto altro

Il freddo si sta avvicinando a Genova e provincia, e lo si capisce dai primi eventi a base di caldarroste e vin brulè. Ma c'è anche tanto altro, tra mercatini, escursioni guidate, musica e teatri, per godersi il weekend.

E allora andiamo alla scoperta di 10 eventi da non perdere tra cultura e svago, per vivere la città e i dintorni a 360 gradi.

1. Festival di Limes

Da venerdì a domenica a Palazzo Ducale torna il festival della rivista italiana di geopolitica: tanti incontri per il tema "Occidenti contro: realtà e finzioni di un'idea geopolitica nell'Europa virata". Scopri di più

2. Giornate FAI d'Autunno

Partono sabato i due weekend dedicati alla scoperta delle bellezze della nostra regione. Come sempre, non si paga il biglietto ma è richiesto un contributo per sostenere le attività della fondazione. Scopri di più.

3. Incipit Festival

Il fesival letterario itinerante torna a Genova, fino a domenica, con "Cento storie per la modernità". Un modo per far conoscere nuovi libri con, come cornice, patrimoni artistici e panorami inaspettati. Scopri di più

4. Festival dell'Eccellenza al Femminile

Da venerdì torna il Festival dell'Eccellenza al Femminile, con incontri ed eventi tra Genova e Sestri Levante incentrati sul tema "Donne per un nuovo Rinascimento". Scopri di più

5. "Estate in dicembre" al Duse

Da venerdì al teatro Duse va in scena "Estate in dicembre", storia corale, vivace, al femminile: generazioni e vicende diverse in una famiglia alle prese con vita, amore, morte, lavoro e sogno. Scopri di più

6. "Back to live" al Crazy Bull

Venerdì sera musica con il cantautore genovese Alberto Lupia, in arte Al Vox, per un concerto che vuole essere un inno a tornare a cantare dal vivo. Scopri di più

7. Festa d'Autunno con castagnata, mercatino e truck food

Domenica di festa ad Apparizione con la Festa d'Autunno: per l'occasione, castagnata e vin brulè, mercatino di prodotti tipici, truck food e birra, e gonfiabili per bambini. Scopri di più

8. Doppio mercatino a Rapallo

Mercatino dell'artigianato a Rapallo sabato e domenica, a cui si aggiunge, solo domenica, "L'Antico", mostra mercato di antiquariato e modernariato. Scopri di più

9. Genova Cutura Tour: il Parco delle Mura

Domenica tour condotto da guida escursionistica abilitata alla scoperta delle alture della città, delle fortificazioni ottocentesche e delle antiche mura di Genova. Scopri di più

10. Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto

Torna il mercatino della Riviera delle Palme a Cogoleto, domenica, con tanti banchi di abbigliamento, calzature e oggettistica a due passi dal mare. Scopri di più