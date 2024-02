Weekend a Genova e dintorni: Carnevale, ArteGenova, Fiera del Disco, Sagra della Polenta, Rocco Papaleo e altro

Martedì grasso è passato, ma a Genova e dintorni il fine settimana si colora comunque con tante iniziative dedicate a Carnevale, anche a causa dei rinvii di una settimana fa causa maltempo. Spiccano inoltre eventi dedicati ai collezionisti, come la Fiera del Disco e ArteGenova, o i classici appuntamenti a teatro con protagonisti d'eccezione. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

1. Carnevale della Via Aurea

Weekend genovese dedicato al Carnevale con numerose feste nei vari quartieri; il Comune propone il concerto di sabato, lo spettacolo per bambini “Tutti in una fiaba”, la pentolaccia e infine la classica sfilata in maschera domenica in via Garibaldi. Scopri di più

2. Carnevale a Chiavari

Maschere, carri allegorici, coriandoli a volontà e pentolaccia anche a Chiavari, per una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento. Scopri di più

3. Carrussezzu

Un'altra sfilata di carri per festeggiare il Carnevale, si parte e si arriva alla Piastra di Genova Est in zona Staglieno. Scopri di più

4. Carnevale a Santa Margherita

Dopo oltre un decennio torna sabato il Veglione dei Grandi con ballo in maschera, pentolaccia e musica. Domenica tocca invece alla festa dei bambini. Scopri di più

5. Fiera del Disco

Oltre 80 espositori selezionati da tutta Italia per una full immersion nella musica attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. Appuntamento a Genova ai Magazzini del Cotone. Scopri di più

6. ArteGenova

Torna la fiera d'arte dedicata a collezionisti, mercanti internazionali d’arte e appassionati: tanti capolavori dai grandi maestri del passato agli odierni artisti emergenti. Scopri di più

7. Sagra della Polenta

Gustoso appuntamento invernale con l'Associazione GAU di Genova Struppa: ricco menù per un pranzo da re. Scopri di più

8. “Idomeneo”

Al Teatro Carlo Felice va in scena il dramma di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Gianbattista Varesco. Scopri di più

9. “L'Ispettore Generale”

Rocco Papaleo è protagonista di questa pungente commedia firmata dal genio di Nikolaj Gogol’, fino a domenica al Teatro Chiesa. Scopri di più

10. San Valentino

Anche la festa degli innamorati è ormai passata, ma non mancano le occasioni per trascorrere un momento speciale con la persona amata: dalle tradizionali iniziative di Camogli a quelle di Rapallo, per finire con Torriglia, tra fotografie romantiche e Fiera del Benessere in Love. Scopri di più