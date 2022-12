Weekend a Genova e dintorni: Confeugo, Camminata dei Babbi Natale, mercatini, concerti natalizi e altro

Siamo ormai vicinissimi al Natale, e gli eventi si susseguono in tutta la provincia e in una Genova Capitale Europea del Natale sempre più addobbata a festa. Non mancano le storiche tradizioni come il celebre Confeugo. Come sempre innumerevoli gli appuntamenti tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Confeugo

In programma sabato il tradizionale rito genovese con accensione di un fascio di rametti d'alloro alla presenza del sindaco Marco Bucci. La manifestazione sarà preceduta da un corteo di gruppi storici. Scopri di più

2. Camminata dei Babbi Natale

Domenica sesta edizione per l'evento di beneficenza in favore dell'Ospedale Gaslini di Genova: ballo, cammino, musica e divertimento. Scopri di più

3. Concerto di Natale al Carlo Felice

Sabato salirà sul palco il Coro di voci bianche dell'Opera Carlo Felice Genova, diretto da Gino Tanasini. Scopri di più

4. Mercatino di Santa Lucia

Domenica nel quartiere di Albaro a Genova, il ricavato agli ospiti di Casa Raffael. Scopri di più

5. Rossana Casale in concerto a Camogli

L'artista presenterà il nuovo album “Joni”, raffinato tributo alla cantautrice Joni Mitchell. Appuntamento venerdì al Teatro Sociale. Scopri di più

6. Natale a Casa Luzzati

Giornata dedicata all'arte e brindisi con le eccellenze liguri, sabato a Palazzo Ducale a Genova. Scopri di più

7. Busalla Christmas

Sabato una serata natalizia con concerto gospel e gastronomia. Scopri di più

8. Concerti Candlelight

Tornano anche nel periodo natalizio i suggestivi concerti a lume di candela. Da domenica tre giorni di esibizioni a Palazzo Ducale a Genova. Scopri di più

9. “Canto di Natale” di Dickens al Sipario Strappato

Sabato ad Arenzano torna uno dei più classici racconti natalizi, nella versione inglese con Jud Charlton. Scopri di più

10. “L'albero delle favole” ai Parchi di Nervi

Spettacolo gratuito per bambini presentato da Lunaria Teatro: domenica l'attore Paolo Drago racconta due grandi classici di Esopo e La Fontaine. Scopri di più