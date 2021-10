Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: Giornate Fai, Fiera del Disco, sagre, castagnate e mercatini

Cultura, teatri, fiere, mercatini e poi tante, tante, sagre: siamo ormai nel pieno dell'autunno 2021, andiamo a vedere allora insieme i migliori eventi del weekend, ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le età.

Per scoprire le manifestazioni più gettonate basta continuare a leggere, mentre per visualizzare l'agenda completa del fine settimana è possibile cliccare qui.

1. Giornate Fai d'Autunno

Sabato e domenica tornano le visite proposte dal Fai in luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti, per scoprire le bellezze culturali d'Italia e di Genova. Scopri di più

2. Festival dell'Eccellenza al Femminile

Parte venerdì la 17esima edizione del festival a Genova, con 45 giorni di programmazione, più di 30 eventi e oltre 40 ospiti per una rassegna tutta al femminile sui palcoscenici dei teatri genovesi ma tra i palazzi della città e online. Scopri di più

3. Fiera del Disco

Al Porto Antico (Magazzini del Cotone) sabato e domenica torna la Fiera del Disco: due giornate per riscoprire la magia di vinile, cd, dvd, oltre a memorabilia musicali e gadget. Scopri di più

4. Al Garage prende il via la rassegna delle Giovani Eccellenze Teatrali

Sabato sera al teatro Garage è in programma lo spettacolo "Assenza Sparsa" che apre la rassegna "GET - Giovani Eccellenze Teatrali" dedicata agli nuovi scenari del teatro emergente italiano. Scopri di più

Scopri tutti gli spettacoli teatrali in programma nel weekend

5. Giornate Magiche a Pegli

Tornano sabato e domenica, per la gioia di tutti i bambini, le Giornate Magiche nel Regno di Peglilot, a Pegli: piazze e vie si animeranno con figuranti e attrazioni a tema medievale, non mancheranno prove di coraggio e giochi vari. Scopri di più

6. Castagnata ad Apparizione

Domenica mercatino, caldarroste e vin brulè ad Apparizione, in piazza Don Attilio Canepa, per la tradizionale Castagnata organizzata in collaborazione con la Società di Mutuo soccorso del quartiere. Scopri di più

Scopri tutte le sagre in programma nel weekend

7. Sagra del Fungo Porcino e del Vino Barbera a San Desiderio

Sabato e domenica alla Fattoria didattica "Il Ciliegio" si terrà la sagra del Fungo Porcino e del Vino Barbera con pranzo, esposizione degli animali, mercatino dei prodotti della fattoria e tante attività per bambini. Scopri di più

8. Mercato della Riviera delle Palme a Cogoleto

Shopping per tutti i gusti all'aria aperta domenica a Cogoleto con il mercatino che propone i prodotti dei migliori ambulanti della Liguria, tra abbigliamento, calzature, borse accessori e tanto altro. Scopri di più

Scopri tutti i mercatini in programma nel weekend

9. Escursione sulle tracce dei cavalli selvaggi all'Aveto

Domenica escursione nel Parco dell'Aveto insieme a una guida ambientale esperta alla ricerca dei cavalli selvaggi, gli unici in Italia a vivere in natura senza alcun contatto diretto con l'uomo. Scopri di più

Scopri tutte le escursioni in programma nel weekend

10. Focaccia al formaggio: partono le serate tematiche

Da venerdì sera parte "La focaccia con il formaggio", ciclo di appuntamenti di Eataly dedicato a questa prelibatezza della tradizione in collaborazione con il Consorzio di Recco, per proporre ricette classiche e gourmet. Scopri di più