Weekend a Genova e dintorni: Winter Park, Confeugo, mercatini natalizi, Lopez e Solenghi, ExhiBricks e altro

Si avvicina a grandi passi il Natale e si moltiplicano le occasioni di festa nelle città liguri. L'arrivo del Winter Park a Genova è un punto fermo nelle festività genovesi, mentre le piazze brulicano di mercatini, giochi, luci e divertimenti. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Confeugo

Sabato in piazza De Ferrari si celebra la tradizionale cerimonia di accensione di un fascio di rami d'alloro alla presenza del Sindaco, per buon auspicio. Il rito è molto diffuso nel genovese e viene officiato in tante altre località, ad esempio Arenzano e Chiavari. Sempre molto suggestivo il corteo storico. Scopri di più

2. Winter Park e fuochi d'artificio

Nuova location per l'amato luna park, che torna a colorare le feste genovesi a partire da venerdì a Ponte Parodi. Tante novità e imperdibile atmosfera natalizia, sabato sarà poi il momento dei fuochi d'artificio. Scopri di più

3. Mercatino di Rossiglione

Quindicesima edizione dei mercatini natalizi con musica, spettacoli, giochi per bambini, tombola e altre sorprese, nelle gironate di sabato e domenica. Scopri di più

4. Babbo Natale a Genova

Fine settimana ricchissimo di occasioni di incontro con il magico portatore di doni: venerdì e domenica a Sampierdarena e San Teodoro, sabato a Sturla, domenica a Pegli e Pra'. Babbo Natale, inoltre, prosegue nel suo giro della città a bordo della slitta. Scopri di più

5. Lopez e Solenghi al Politeama Genovese

Durante tutto il fine settimana, una delle coppie più amate dello spettacolo sarà sul palco con il nuovo esilarante show “Dove eravamo rimasti”. Scopri di più

6. ExhiBricks Christmas Edition

A Villa Bombrini torna sabato e domenica l'esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini Lego. Scopri di più

7. Pepita's Winter Wonderland

Anche quest'anno l'Associazione Pepita Ramone presenta la mostra mercato di arte e artigianato in versione natalizia, appuntamento domenica. Scopri di più

8. Circumnavigando Festival

Ha preso il via nei giorni scorsi il Festival Internazionale di Circo Teatro che come ogni anno invaderà cortili, piazze e palcoscenici genovesi e non solo. Scopri di più

9. Il Risorgimento a fumetti

A partire da venerdì sarà visitabile al Museo del Risorgimento di Genova la mostra attraverso i fumetti contemporanei che narrano le vicende della storia d’Italia e/o dei suoi protagonisti. Scopri di più

10. Roberto Mercadini al Teatro della Tosse

Il noto attore, poeta e narratore, reduce dai successi su Raitre, porta in scena “Little boy”, ovvero l'incredibile storia della bomba atomica. Scopri di più