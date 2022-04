Weekend lungo di Pasqua e Pasquetta, il meglio a Genova e dintorni: sagre, grigliate, escursioni, cultura e altro

Arriva il weekend lungo di Pasqua e Pasquetta 2022, e ci sono tante cose da fare in questi quattro giorni. Ce n'è per tutti i gusti: per gli amanti della musica, delle camminate, delle mangiate in compagnia e tanto altro per sfruttare il clima primaverile che cominciamo ad avvertire a Genova, sperando nel bel tempo.

Andiamo allora a vedere insieme gli eventi più gettonati da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022, tenendo conto che qui c'è l'agenda completa ed è disponibile, per gli appassionati di cinema, anche la programmazione nelle sale genovesi.

1. "Genova Sessanta", la mostra

Primo weekend per la mostra "Genova Sessanta" a Palazzo Reale, esposizione che racconta la rivoluzione degli anni '60 a Genova, dall'arte al design. Scopri di più

2. Massimo Zamboni in concerto

Il musicista e scrittore Massimo Zamboni, chitarrista e compositore dei CCCP, venerdì sera al Teatro della Tosse presenta il nuovo album "La mia Patria attuale". Scopri di più

3. Pasqua e Pasquetta con il Fai

Speciali visite a Casa Carbone, escursione nella valle dei Berissi, visite guidate all'abbazia di San Fruttuoso e passeggiate culturali per i giorni di Pasqua e Pasquetta a cura del Fai. Scopri di più

4. Sagra delle focaccette di Megli

A partire dal giorno di Pasquetta torna la sagra di Megli, amata in tutta la provincia, con la frittura delle gustose focaccette al formaggio e Super Megli Tombolone. Scopri di più

5. Belin Metal Fest

Venerdì sera al Crazy Bull arriva il Belin Metal Fest Vol. 1 con quattro band pronte ad alternarsi sul palco per una serata all'insegna del metal e delle sue sfaccettature. Scopri di più

6. Rapallo come Hogwarts

Sabato Rapallo si trasforma nella scuola di magia e stregoneria di Harry Potter, con i personaggi della saga e tante avventure per i partecipanti. Scopri di più

7. Festa delle campane

Lunedì di Pasquetta al Santuario della Madonna della Guardia di Genova arriva un concerto di campane suonate manualmente. Scopri di più

8. Pasqua e Pasquetta in fattoria tra sagra e animali

Pranzo con sagra con formula all you can eat, esposizione degli animali della fattoria e tante attività per grandi e piccini alla fattoria didattica "Il ciliegio". Scopri di più

9. Uovo di Colombo: caccia al tesoro nel centro storico

Sabato, con partenza dalla casa di Colombo, caccia al tesoro per il sestiere del Molo dedicata alle famiglie com bambini tra giochi, quiz e indovinelli. Scopri di più

10. Grigliata di Pasquetta e parco avventura

All'Altum Park di Genova arriva la grigliata di Pasquetta con accesso gratuito al parco avventura per i partecipanti. Scopri di più