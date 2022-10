Weekend a Genova e dintorni: Rolli Days, Festival dell'Eccellenza al Femminile, castagnate, mercatini e altro

Il mese di ottobre prosegue con il ritorno degli attesissimi Rolli Days, ma sono tantissimi gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra sagre autunnali, manifestazioni, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Rolli Days

Tornano le visite negli splendidi palazzi genovesi, per un fine settimana all'insegna dell'arte e della cultura. Edizione speciale dedicata a Rubens. Scopri di più

2. Mercato Riviera delle Palme

Le bancarelle di tantissimi ambulanti liguri faranno tappa a Cogoleto nella giornata di domenica. Scopri di più

3. Giornate FAI d'autunno

Oltre 700 proposte in 350 città d’Italia per scoprire luoghi meravigliosi e poco noti. Sabato e domenica tante aperture anche nella provincia di Genova. Scopri di più

4. Paella e Sangria a Borzoli

Sabato sera cena di beneficenza con incasso devoluto alle Associazioni di Protezione Civile di Sestri Ponente. Scopri di più

5. Prû a Pra'

Da venerdì a domenica concerti e contest gratuiti nella Fascia di Rispetto di Pra'. Scopri di più

6. Trekking e caldarroste ad Apparizione

La gustosa castagnata in programma domenica sarà preceduta da un'escursione su percorsi storici. Scopri di più

7. Festival dell'Eccellenza al Femminile

Primo weekend per la manifestazione che proseguirà fino a dicembre: sabato e domenica in scena nelle ville di Sampierdarena lo spettacolo “Angelica, Olimpia, Bradamante… e le altre. Le donne dell’Orlando Furioso”. Scopri di più

8. Bonjour Provence et la France

Torna a partire da giovedì in piazza Matteotti il tradizionale mercatino con i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia francese e provenzale. Scopri di più

9. Castagnata ad Arenzano

Sabato e domenica cena e pranzo con annesse castagnate al Circolo Roccolo. Scopri di più

10. "Unspoken Words" di Max Cooper al Teatro Modena

Prima italiana per il nuovo spettacolo di uno degli artisti di musica elettronica più acclamati, vale l'ultimo appuntamento con “Performing Dreamworlds” di Electropark. Scopri di più