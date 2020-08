Il weekend di Ferragosto a Genova e dintorni: Torta dei Fieschi, "acciugata", aperitivi in battello e tanto altro

Gastronomia, escursioni, musica, cultura: sono tante le cose che è possibile fare a Genova nel weekend di Ferragosto (che cade sabato). Andiamo allora a vedere 10 proposte da non perdere per passare una giornata bella e diversa sul nostro territorio.

1. Torta dei Fieschi

Torna (seppur in versione ridotta, per rispettare tutte le misure di sicurezza) l'amatissimo evento della tradizione a Lavagna, venerdì nel tardo pomeriggio in piazza Marconi, accanto alla basilica di Santo Stefano. Scopri di più

2. Il teatro itinerante del T.I.R in piazza della Vittoria

Il Teatro in Rivoluzione torna in piazza della Vittoria, in centro a Genova, sabato con "Bastiano e Bastiana" operina giocosa di Mozart, e domenica con "Elena" di Ghiannis Ritsos, rilettura del personaggio di Elena di Troia. Scopri di più

3. Anciôa in festa

Sabato pomeriggio una selezione di cocktail originali e finger food dedicati al pesce con una carta speciale anche per l'asporto, il tutto con dj set e arti circensi al bistrot del Marin al Porto Antico. Scopri di più

4. Giochi d'acqua al parco di Villa Durazzo Pallavicini

Sabato pomeriggio visita guidata allo splendido giardino con il sentiero inciso in una montagna, con un percorso ricco di sorprese, e poi, a fine percorso, giochi d'acqua nel parco della villa di Pegli. Scopri di più

5. Andrea Di Marco ai Luzzati

Venerdì sera ai giardini Luzzati si esibirà Andrea Di Marco, uno dei talenti di punta della comicità genovese, da Zelig a Colorado: entrata libera fino a esaurimento posti disponibili. Scopri di più

6. Aperitivi in battello

Sia sabato sia domenica si parte dal Porto Antico per un giro in battello con aperitivo e degustazione di specialità gastronomiche offerto da alcuni dei locali più famosi del centro. Scopri di più

7. Orienteering nel bosco

Domenica si va alla scoperta di Genova da un altro punto di vista, con l'orienteering a Sant'Antonino, per orientarsi tra alberi e stradine immerse nel verde, sulle tracce del preboggion. Scopri di più

8. Lenny Jay omaggia Michael Jackson ad Arenzano

Venerdì sera concerto gratuito nella cornice di Villa Figoli ad Arenzano: sul palco si esibisce Lenny Jay in "Michael Jackson Show", uno dei migliori tributi in circolazione al famoso cantante. Scopri di più

9. Filippo Graziani canta Ivan Graziani

Sabato il figlio del famoso cantautore si esibisce a Savignone: sarà un viaggio intimo nelle canzoni e nel mondo del padre. Ospite della serata Vladi dei Trilli con i suoi musicisti. Scopri di più

10. Angeli Ribelli: visita guidata a Staglieno

Venerdì pomeriggio visita guidata al cimitero monumentale di Staglieno, un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio struggente e pieno di sorprese, tra le sepolture dei personaggi più famosi. Scopri di più