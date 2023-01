Weekend a Genova e dintorni: Circo Medrano, Winter Park, Pintus, Eros Pagni, Matsby e altro

Finite le feste natalizie, si ritorna al solito tran-tran quotidiano, ma niente paura: i tantissimi appuntamenti in programma a Genova e provincia nel fine settimana regalano la possibilità di una piacevole evasione per riassaporare la serenità delle feste. C'è l'imbarazzo della scelta tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Circo Medrano

Da venerdì allo Stadium di Genova Fiumara un tour spettacolare e interamente rinnovato, con acrobati e artisti internazionali. Scopri di più

2. Apertura straordinaria al Winter Park

Il Luna Park mobile più grande d'Europa allunga la sua stagione invernale con tre giorni di apertura straordinaria da venerdì a domenica e sconti a discrezione degli operatori. Scopri di più

3. Genova Stregata

Venerdì alla libreria Feltrinelli presentazione e narrazioni da brivido tratte dal libro “Genova Stregata: presenze al crepuscolo” di Marco Alex Pepè, una vera e propria guida ai misteri della città. Scopri di più

4. Angelo Pintus al Politeama

Dopo il tutto esaurito di ottobre, il celebre comico torna a Genova con “Bau”: tre spettacoli da venerdì a domenica. Scopri di più

5. Outdoor Camp

Riprendono le attività per bambini nel Parco di Portofino, con diversi percorsi finalizzati alla conoscenza della natura. Primo incontro sabato mattina. Scopri di più

6. Film e colazione al Sivori

Al via domenica mattina il nuovo appuntamento al Cinema Sivori di Genova: proiezione preceduta dalla colazione, tutto compreso in un unico biglietto. Scopri di più

7. “Così è (se vi pare)” al Teatro Duse

Una delle più note opere di Pirandello interpretata dal grande Eros Pagni. Scopri di più

8. “Marzo 1943: Lucio incontra Lucio”

Riparte sabato, all'Auditorium Montale del Carlo Felice, Lunaria a Levante, con un originale ricordo di due pesi massimi della nostra musica come Dalla e Battisti. Scopri di più

9. “Attraverso le grandi acque”

Al Galata Museo del Mare prende il via sabato la mostra di Paola Abbondi, Sandro Cordova e Massimo Pompeo a tema mare e acqua come fonte di nuova vita. Scopri di più

10. Matsby alla Claque

Sabato il rapper genovese porta sul palco per la prima volta dal vivo il nuovo album “Post teenager”. Scopri di più