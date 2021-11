Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: Maledetti Architetti, Elio a teatro, sagre, trekking e altro

Cultura, gastronomia, natura: sono queste le parole d'ordine del fine settimana in arrivo, con un'ampia proposta di eventi tra cui scegliere, all'aperto e al chiuso.

Andiamo a vedere i più gettonati, tenendo conto che il calendario completo si può leggere qui.

1. Maledetti Architetti

Sabato e domenica a Genova arriva un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane gratuite che ha l’obiettivo di portare alla luce il patrimonio architettonico del novecento genovese. Scopri di più

2. "Il Grigio" di Giorgio Gaber con Elio al Duse

Fino a domenica il capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini al teatro Duse viene arricchito da una decina di canzoni, terreno perfetto per il talento eccentrico di Elio, storico leader delle Storie Tese. Scopri di più

3. Enzo Paci al Politeama

Venerdì e sabato il comico torna a teatro con il suo spettacolo, "I soliti mostri", precedentemente saltato causa covid. Lo show mostra ironicamente che tutti noi, nel nostro piccolo, siamo un po' "mostri". Scopri di più

4. Inaugurazione della ruota panoramica a Brignole

Sabato alle 15,30 inaugurazione della ruota panoramica nei giardini di Brignole, con show del comico Enrique Balbontin e sconto del 50% sui giri a tutti i partecipanti. Scopri di più

5. The Wine Revolution

A Sestri Levante decine di vignaioli da tutta Italia e dall'estero, domenica e lunedì, per dare vita a una due giorni di degustazioni, incontri e approfondimenti all'ex convento dell'Annunziata. Scopri di più

6. Galleria degli Specchi al lume di candela

Venerdì sera le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola saranno eccezionalmente aperte per una visita guidata al lume di candela, per assaporare le atmosfere di un tempo con l'illuminazione originaria. Scopri di più

7. Grande castagnata al forte Tenaglie

Sabato alle 14,30 i volontari de La Piuma Onlus organizzano la tradizionale castagnata nello splendido scenario del Forte Tenaglie, per condividere e sostenere i progetti sociali e di recupero in corso. Scopri di più

8. Sagra di novembre con polentata a Struppa

Domenica l'associazione Gau organizza la polentata nel centro di piazza Suppini con due primi, vino, acqua, pane e dolce. A seguire, intrattenimento con tombola. Scopri di più

9. Grigliata e sagra del bollito misto a San Desiderio

La fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio organizza sabato una grigliata di carne mista e verdure e domenica la sagra di bollito misto alla piemontese, con anche attività per bambini con gli animali.

10. Trekking for climate nel parco del Beigua

Sabato sopra Arenzano terzo e ultimo appuntamento con Trekking for climate, il programma di escursioni didattiche del Beigua Geopark che affrontano il tema dei cambiamenti climatici. Scopri di più

