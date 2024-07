Weekend a Genova e dintorni: Barcarolata, Electropark, Mahmood, Sagra del Pesce, Harry Potter, Luna Park e altro

L'estate a Genova e dintorni prosegue nel segno delle tradizioni, con l'attesissima Barcarolata di Sestri Levante, mentre si susseguono i concerti che vedono protagonisti i big della musica italiana. Non mancano ovviamente fiere, sagre e feste all'aperto, per trascorrere piacevoli serate tra specialità gastronomiche e divertimento. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Barcarolata

Nella Baia del Silenzio a Sestri Levante torna una delle tradizioni più affascinanti e attese della stagione estiva. La serata vedrà protagoniste numerose imbarcazioni che sfileranno davanti al pubblico, prima del suggestivo spettacolo pirotecnico finale. Scopri di più

2. Electropark

Da giovedì a domenica va in scena il festival di musica elettronica e arti performative che si snoda tra Genova e il Tigullio. Confermato anche quest'anno “Groove Island”, l'evento con piattaforma galleggiante e dj set fino al tramonto. Scopri di più

3. Musica e Gusto

Grande attesa per la 12^ edizione: le strade di Lavagna si animano con gruppi musicali, dj set, animazioni e stuzzicanti proposte gastronomiche. Scopri di più

4. Live in Genova Festival: Ex-Otago e Mahmood

Un altro fine settimana di grande musica all'Arena del Mare al Porto Antico: venerdì tocca agli Ex-Otago, mentre sabato è la volta di Mahmood, pronto a proporre i nuovi successi dell'estate 2024. Scopri di più

5. Sagra del Pesce

Proseguono le sagre estive a Fontanegli: sabato menù a base di pesce con linguine allo scoglio e frittura, con musica e intrattenimento. Scopri di più

6. Improbabile Festa

Torna l'appuntamento fuori dagli schemi sulle alture di Voltri tra musica, street food di qualità e splendidi panorami tra cielo e mare. Scopri di più

7. Summer Park

Ha da poco inaugurato a Ponte Parodi l'edizione estiva del Luna Park genovese, che torna così dopo quattro anni di assenza. Oltre 80 attrazioni fino al 18 agosto. Scopri di più

8. Festa alla Fabbrica della Birra

Il celebre birrificio di Busalla festeggia i 25 anni con musica, street food, divertimento e una birra speciale brassata per l'occasione. Scopri di più

9. Festa della Croce Verde

Appuntamento presso il lungomare di Recco con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e animazione. Scopri di più

10. Harry Potter e l'incantesimo del mare

Tutti a bordo della Magic Boat per un'esperienza unica dedicata ai fan del maghetto più amato del mondo. Scopri di più