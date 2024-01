Weekend a Genova e dintorni: Peglingusto, Belinentreffen, Sicilian Breakfast, Kitchen Company, De André e altro

Vanno in archivio le feste natalizie, ma non la possibilità di trascorrere un piacevole fine settimana con i tanti eventi in programma a Genova e dintorni. Esposizioni e spettacoli teatrali la fanno da padrone, soprattutto per chi vuole ripararsi dai rigori del clima, ma non manca chi affronta con coraggio l'inverno, ad esempio con i mercatini all'aperto o un ardito motoraduno. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

1. Peglingusto

Come ogni seconda domenica del mese tornano i mercatini di gastronomia e creatività sul Lungomare di Pegli. Scopri di più

2. Belinentreffen

A Montebruno torna domenica il motoraduno invernale interamente dedicato alla beneficenza, con stand gastronomici, intrattenimento musicale e lotteria. Scopri di più

3. The Kitchen Company al Politeama Genovese

Venerdì e sabato l'apprezzata compagnia teatrale porta in scena “Le Cognate”, un gioiello di comicità di Eric Assous. Scopri di più

4. “Segrete - Tracce Memoria” a Palazzo Ducale

Sedicesima edizione per la rassegna d’arte contemporanea dedicata alla Shoah e agli orrori delle guerre. L'esposizione, visitabile fino al 10 febbraio, prevede anche una serie di eventi e mostre collaterali. Scopri di più

5. Sicilian Breakfast

Tutti i profumi e i sapori della gastronomia siciliana, domenica mattina al ristorante “Lo Scalo” di Pieve Ligure. Ci saranno anche un mercatino vintage e uno show cooking a tema. Scopri di più

6. Weekend sul Lago delle Lame

Due giorni tra magia, incantesimi e leggende in riva al suggestivo Lago delle Lame nel Parco dell'Aveto, tra natura incontaminata e misteri da svelare. Scopri di più

7. Le canzoni di De André al Sipario Strappato

In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa del grande cantautore genovese, da giovedì a sabato il teatro arenzanese ospita uno spettacolo corale ispirato alla celebre “Antologia di Spoon River”. Scopri di più

8. “Il Tempo e lo Sport. Le società centenarie della Liguria”

Inaugura a Palazzo Ducale la mostra che ripercorre la storia dei quasi cento sodalizi sportivi della Liguria che sono stati fondati a partire dal 1851. Scopri di più

9. “Come gli uccelli” al Teatro Modena

In scena fino a domenica il capolavoro dell’acclamato autore franco-libanese Wajdi Mouawad: una lacerante riflessione sull'amore sullo sfondo del conflitto tra Israele e Palestina.

10. Concerto d'organo e trombone

Sabato, nella Chiesa della SS. Annunziata di Portoria a Genova, i Maestri Luca Ferrari e Francesco Verzillo si esibiranno nel concerto “La tradizione di trombone e organo nella spiritualità cristiana”, con un programma ricco e inconsueto. Scopri di più