Weekend a Genova e dintorni: Critical Wine, Autumn Market, Daniele Raco, Limes, Wine Revolution e altro

Novembre prosegue con un fine settimana dedicato in particolar modo al vino, ma come sempre non mancheranno eventi e attività per tutti i gusti, dall'artigianato alla musica e alla politica. In programma moltissimi appuntamenti a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Critical Wine 2022

Torna sabato e domenica al Laboratorio Sociale Buridda l'attesa due giorni dedicata al mondo dell'enologia, con tantissime etichette presenti e un occhio particolare alla sostenibilità. Scopri di più

2. Omaggio a Mina e Lucio Battisti

Sabato, al Teatro Govi di Genova, gli Avanzi di Balera portano in scena un coinvolgente tributo a due grandissimi protagonisti della musica italiana. Scopri di più

3. Weekend misterioso sul Lago delle Lame

Due giorni tra brividi e leggende nel Parco della Val d'Aveto, in un luogo ricco di misteri da scoprire. Scopri di più

4. “The Wine Revolution” a Sestri Levante

Più di 80 vignaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero e punti ristoro con eccellenze dello street food: domenica e lunedì nella splendida Baia del Silenzio. Scopri di più

5. Festival di Limes

Da venerdì a domenica torna a Palazzo Ducale il festival realizzato in collaborazione con la nota rivista di geopolitica. Focus sulla guerra in Ucraina, con le spiegazioni di esperti e protagonisti. Scopri di più

6. Autumn Market

Arriva la suggestiva mostra mercato con illustrazioni, libri, artigianato, sculture e creazioni varie, domenica in piazza Valoria a Genova. Scopri di più

7. Daniele Raco al Teatro Stradanuova

Venerdì il celebre comico porta in scena “Il vecchio e il male”, divertente e scorretta riflessione di un cinquantenne che non accetta compromessi. Scopri di più

8. Jon Spencer & The Hitmakers a La Claque

In programma domenica sera il concerto di un mostro sacro che ha saputo rinvigorire il blues con graffiature punk e rock'n'roll. Scopri di più

9. “Acquedotti storici: le vie dell'acqua a Genova e Lisbona”

Ultimi giorni per visitare la mostra allestita a Palazzo Tursi, che sviluppa un progetto di gemellaggio tra la Superba e la capitale portoghese nel segno della cultura e dell'ultilizzo dell'acqua nei secoli. Scopri di più

10. Mostra della zucca a Murta

Chi nello scorso weekend non fosse riuscito a visitare uno degli eventi autunnali più attesi ha una nuova possibilità sabato e domenica. Scopri di più