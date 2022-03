Weekend, il meglio a Genova e dintorni: teatri, sagre, Cactus market, sport, focaccette e tanto altro

Cosa porta il secondo weekend di marzo? Tanti eventi a base di cultura, enogastronomia, shopping, natura, visite guidate ed escursioni. Andiamo a vedere insieme allora le iniziative più gettonate, ricordando che è possibile consultare l'intero calendario del fine settimana qui. Per gli appassionati di cinema, è disponibile inoltre la programmazione nelle sale genovesi.

1. "Zêna" al Carlo Felice: l'opera su "Ma se ghe penso"

Sabato debutta la commedia musicale ispirata a "Ma se ghe penso", la canzone dei genovesi emigranti, la cui storia racchiude quella di tutte le migrazioni. Scopri di più

2. "La Divina Commedia", il musical al Politeama

Da giovedì a sabato al Politeama arriva il musical sul più grande racconto dell'animo umano, trasformato in uno spettacolo di voci, danze e tecnologia. Scopri di più

3. Visita guidata alla Genova di Paganini

Sabato percorso guidato nel cuore del centro storico alla ricerca dei luoghi che hanno fatto da cornice agli avvenimenti più significativi di Niccolò Paganini. Scopri di più

4. Sagra dei Carciofi

Torna sabato e domenica la sagra a San Desiderio con formula all you can eat tra pranzo, esposizione animali, clown, balli e attività per grandi e piccini. Scopri di più

5. Cactus Market

Sabato torna il caratteristico mercatino ai giardini Luzzati: un microcosmo con stilisti, artigiani, illustratori, designer e tanto altro per gli amanti dell'handmade. Scopri di più

6. Winter Critical Beer a Sestri Levante

Tre giorni di food e drink a Sestri Levante da venerdì a domenica con tanti birrifici artigianali e assaggi di gastronomia locale nell'ex convento dell'Annunziata. Scopri di più

7. FitnessWalk in corso Italia

Domenica percorso sportivo in corso Italia con camminata a ritmo di musica arricchita con esercizi di fitness e con trainer professionisti, il tutto con cuffie wireless. Scopri di più

8. La Baistrocchi a Sestri Ponente

Sabato e domenica torna la compagnia goliardica Baistrocchi al teatro Verdi di Sestri Ponente con lo spettacolo "Carramba che tampone". Scopri di più

9. Escursione lungo il Cerusa e visita al laboratorio della pasticceria

Sabato escursione storico-culturale sopra Voltri e visita al laboratorio della pasticceria Sambuco a cura delle guide del Parco del Beigua. Scopri di più

10. A Cogoleto le focaccette per l'Ucraina

Sabato sul lungomare di Cogoleto i volontari della Banda Bassotti friggeranno le loro focaccette per raccogliere fondi per l'emergenza in Ucraina. Scopri di più