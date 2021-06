Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: Electropark, escursioni, mercatini, teatri, apericena e tanto altro

Il meglio da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021 in città e provincia

Sarà un weekend da trascorrere all'aperto quello che va da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021: tantissime infatti le escursioni e gli eventi organizzati per vivere al meglio le alture della nostra regione, di giorno, di sera, con gli animali. E poi non mancheranno mercatini, spettacoli itineranti, e ancora la musica con Electropark, i diritti con il Liguria Pride Village e la cultura con il Festival Internazionale di Poesia di Genova "Parole spalancate".

E naturalmente tanto altro: per consultare l'agenda completa del weekend si può cliccare qui.

Andiamo ora a vedere i 10 eventi più gettonati del fine settimana:

1. Electropark

Da giovedì a domenica torna Electropark, il festival di musica elettronica, con il “Grand Opening”: dj set, installazioni, degustazioni, reading, talk e tanto altro. Scopri di più

2. Alta Via Race Stage

Venerdì prende il via la gara in montain bike a tappe che attraversa tutta la Liguria: 8 giorni tra boschi, cime, prati, pascoli e borghi antichissimi. Scopri di più

3. Festival Internazionale di Poesia di Genova "Parole Spalancate"

Da giovedì torna il Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate", che inaugura la nuova estate culturale dopo la pausa forzata causata dal covid. Tra gli ospiti, Frankie hi-nrg mc. Scopri di più

4. "L'elisir d'amore" al Teatro Carlo Felice

La celebre opera "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti andrà in scena al teatro Carlo Felice di Genova dal 10 al 16 giugno. Scopri di più

5. "In cammino nei parchi": escursioni consapevoli

Domenica il Cai propone molteplici escursioni in Liguria per cogliere il valore delle aree protette camminando lungo i sentieri e i territori ricchi di biodiversità. Scopri di più

6. Liguria Pride Village

Fino a sabato i Giardini Luzzati di Genova si animano ogni giorno dalle 16,30 alle 23, aspettando l'evento conclusivo, il Liguria Pride 2021 in piazza De Ferrari. Scopri di più

7. Portofino Night 2021

Escursione serale, sabato, per scoprire il punto panoramico più bello del promontorio di Portofino e ammirare il saluto del sole. Scopri di più

8. Mercatino Peglingusto e Creatività a Pegli

Domenica aziende agricole e creativi saranno sul lungomare di Pegli con prodotti alimentari di eccellenza e creazioni handmade. Scopri di più

9. Apericena musicale con i Trilli a Castello Coppedè

Domenica nella cornice magica e raffinata di Castello Coppedè è in arrivo un apericena musicale in compagnia dei Trilli. Scopri di più

10. Escursione gratis con gli asini nel Parco dell'Antola

Domenica si terrà una passeggiata per riscoprire il tempo lento dei viaggi di una volta in compagnia degli asini dell'Associazione Cascinette Little Ranch. Scopri di più