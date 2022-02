Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: sagre, mercatini, Vinokilo, gastro tour, sport

Il secondo weekend di febbraio è ricco di eventi per tutti i gusti: dalla cultura alla gastronomia, dallo shopping alle visite guidate, passando per sport e tanto altro per divertirsi e trascorrere un fine settimana all'insegna della leggerezza e del relax. Da non perdere anche gli eventi dedicati a San Valentino che cade il lunedì immediatamente successivo.

Andiamo a vedere insieme le dieci manifestazioni più gettonate del fine settimana in tutta la provincia di Genova, tenendo conto che l'elenco completo si può visionare qui.

1. Zena in Bag, il gastro tour

Sabato arriva il gastro tour guidato per la Genova medievale: sarà possibile scoprire l'arte e la cultura genovese con una bag con prodotti km 0 da degustare. Scopri di più

2. Vinokilo, lo shopping vintage al kg

Torna, da giovedì a domenica, l'appuntamento con lo shopping vintage venduto al chilo: questa volta l'evento sarà ospitato all'Albergo dei Poveri di Genova. Scopri di più

3. "Se mi Amy", le dipendenze spiegate ai ragazzi

Sabato alla Sala Mercato arriva "Se mi Amy", spettacolo per ragazzi narrato da adolescenti che lottano contro le proprie dipendenze, uno spaccato di vita quotidiana. Scopri di più

4. FitnessWalk in corso Italia

Domenica sport e divertimento per tutti in corso Italia, con un percorso e stazioni di lavoro guidate da trainer professionisti, utilizzando cuffie con sistema wireless. Scopri di più

5. Sagra della Trippa in Valbisagno

Domenica l'associazione Gau - Giovani amici uniti organizza la Sagra della Trippa nella sua sede: il menu prevede nervetti in insalata e cannelini, trippa, vino e dolce. Scopri di più

6. Mercatino di cioccolato e artigianato a Pegli

Domenica cioccolatieri e pasticcerie in largo Calasetta celebreranno San Valentino tra le dolcezze culinarie. Non mancheranno enogastronomia e artigianato. Scopri di più

7. Corsa podistica del Roccolo ad Arenzano

Domenica mattina il Circolo Roccolo di Arenzano organizza una corsa podistica non competitiva di 10 km che attraversa la Pineta, il lungomare e Terralba. Scopri di più

8. Sagra del fritto misto di carne a San Desiderio

Sabato e domenica la fattoria didattica "Il Ciliegio" propone la Sagra del Fritto Misto: enogastronomia ma anche esposizione animali, liscio, giochi per bimbi e altro. Scopri di più

9. "Le ultime lune" al Sipario Strappato

Sabato sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano va in scena "Le ultime lune" in cui un anziano professore universitario vive in solitudine la sua vecchiaia. Scopri di più

10. Castello in love: visita guidata e aperitivo

Domenica sera speciale visita guidata romantica a Castello D'Albertis con aperitivo rinforzato di San Valentino, per sperimentare il fascino di una visita notturna. Scopri di più