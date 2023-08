Weekend e ponte di Ferragosto a Genova e dintorni: sagre, concerto all'alba, silent disco e risate

Sono in arrivo giornate di festa con il weekend e il ponte di Ferragosto, che quest'anno cade martedì, tra l'altro con previsioni meteo per ora buone. E a Genova e dintorni non ci si annoia tra spettacoli, sagre, concerti, party e visite guidate.

Andiamo a vedere la top 10 dei migliori eventi sul territorio, ricordando che a questo link si trova il calendario completo.

1. La Genova di Faber

Sabato torna la visita guidata alla scoperta del centro storico di Genova a cui Fabrizio De André si è spesso ispirato per le sue canzoni. Scopri di più

2. Friends Beach Party

Arriva il sesto party della stagione targato Friends, con una festa in spiaggia con aperitivo in corso Italia sabato sera. Scopri di più

3. Filippo Caccamo e il suo show comico sugli insegnanti

Venerdì sera a Sestri Levante si ride con lo spettacolo del trentenne diventato famoso sui social per le parodie comiche della vita degli insegnanti. Scopri di più

4. Concerto all'alba di Ferragosto

Appuntamento al mattino presto a Chiavari, nel giorno di Ferragosto, per salutare il sole con la musica classica suonata dal vivo. Scopri di più

5. Silent disco in riviera

Il 14 agosto torna la silent disco ad Arenzano: si balla con le cuffie in via Bocca, su tre canali con tipologie di musica diversa. Scopri di più

6. "Cogoleto in festa" tra sagra e musica sul mare

Da venerdì a domenica sagra e spettacoli a Cogoleto sul molo Speca: area ristoro sotto le stelle e poi cabaret con Enzo Paci, baby dance, concerti e molto altro. Scopri di più

8. Ferragosto ai Funghi: la sagra

Sabato, domenica e per Ferragosto la fattoria didattica Il Ciliegio organizza una sagra a base di funghi, con possibilità di visitare la fattoria e i suoi animali. Scopri di più

7. Notte Azzurra dedicata alla musica italiana

Venerdì sera musica nel centro storico e sul mare ad Arenzano: si potrà assistere liberamente a tutti gli spettacoli dedicati alla musica italiana. Scopri di più

8. Festa di San Lorenzo in Chiale

A Voltri si festeggia da giovedì a domenica con stand gastronomici, varie specialità della tradizione e poi ogni sera, dopo cena, uno spettacolo diverso. Scopri di più

9. Focaccia e prosecco osservando le stelle

Venerdì sera appuntamento per gli amanti dell'astronomia e delle tradizioni gastronomiche sui prati sopra Cogoleto. Scopri di più