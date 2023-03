Weekend a Genova e dintorni: Man Ray, Cactus Market, Pirati dei Caruggi, Biancone Day, concerti e altro

Si corre spediti verso l'arrivo della primavera, e il secondo fine settimana di marzo propone eventi suggestivi come l'inaugurazione della mostra di Man Ray o il Cactus Market, ma anche momenti di relax in mezzo alla natura. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. Man Ray

Altro grande appuntamento con l'arte a Genova: apre sabato a Palazzo Ducale la mostra sul geniale fotografo, pittore, scultore, regista e tanto altro, tra dadaismo e surrealismo. Oltre trecento opere raccontano la vita e il lavoro di un protagonista del Novecento. Scopri di più

2. I Pirati dei Caruggi al Politeama

Venerdì e sabato sera torna il travolgente quartetto con il nuovo spettacolo “Con calma e per piacere”, risate assicurate. Scopri di più

3. Cactus Market

Ai Giardini Luzzati si rinnova sabato e domenica l'appuntamento con il mercato del fatto a mano, in una Yellow Edition dedicata alla primavera e all'energia creatrice femminile. Scopri di più

4. Biancone Day

Gli amanti della natura e degli animali sono chiamati domenica al Parco del Beigua per assistere allo spettacolare ritorno dei rapaci dopo il freddo invernale. Scopri di più

5. Festa della Donna

L'8 marzo è già passato, ma le iniziative per celebrare le donne non sono finite: tanti eventi ancora in questo fine settimana, a cominciare dalla mostra fotografica Pioniere in piazza De Ferrari, per proseguire poi con spettacoli, mostre e incontri. Scopri di più

6. Il duo Biondi/Brunialti a Palazzo Ducale

Sabato e domenica due concerti gratuiti dell'apprezzatissimo duo pianistico formato da Paola Biondi e Debora Brunialti. I programmi spaziano da Walt Disney alla musica americana. Scopri di più

7. Tributo a David Bowie

La tribute-band degli Stardust omaggia il Duca Bianco con uno spettacolare concerto venerdì al Teatro Sociale di Camogli. Scopri di più

8. Denny Mendez al Teatro Garage

L'attrice dominicana torna sul palco nello spettacolo “Cose di ogni giorno” di David Norisco, per la regia di Francesco Branchetti, in programma sabato e domenica. Scopri di più

9. Visita al Museo di Archeologia Ligure

Per il calendario di incontri EnjoyGenova, è in programma domenica la visita guidata al museo che conserva, studia e racconta 100.000 anni del nostro passato, in compagnia di archeologi esperti. Scopri di più

10. Yulia Yurchak in concerto

La pianista ucraina dà il via a Genova, nella Chiesa del Gesù, a una serie di concerti in tutta Italia per lanciare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino. Appuntamento sabato, ingresso libero. Scopri di più