Weekend a Genova e dintorni: Sagra della Mimosa, San Valentino, Carnevale, Mostra Felina e altro

Fine settimana di febbraio nel quale l'imminente festa degli innamorati e il carnevale la fanno inevitabilmente da padroni, insieme a un atteso evento ligure come la Sagra della Mimosa di Pieve Ligure. Come sempre tantissimi gli eventi in agenda, con fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Sagra della Mimosa

Al termine della Settimana in Giallo, a Pieve Alta ecco il clou della festa con la sfilata dei carri e tanti altri eventi. Scopri di più

2. Mostra Internazionale Felina

Sabato allo Stadium Genova l'esposizione aperta al pubblico con mici di tutte le razze provenienti da tutta Europa. Scopri di più

3. Festa di Carnevale a Sampierdarena

Parata in maschera, sfilata dei carri e pentolaccia per raccogliere fondi per la piccola Nora, sabato a cura del Civ Il Rolandone. Scopri di più

4. Stile Artigiano in Love

Le botteghe genovesi festeggiano San Valentino con tanti eventi dedicati. Scopri di più

5. Tour gastronomico sui Forti di Genova

Dal centro alle alture, camminata domenicale con pranzo in una delle botteghe storiche genovesi. Scopri di più

6. “Tango Macondo”

Dalla Sardegna mitologica a Garcia Marquez, arriva al Teatro Modena lo spettacolo diretto da Giorgio Gallione con Ugo Dighero. Ultime rappresentazioni da venerdì a domenica. Scopri di più

7. “San Valentino... innamorati a Camogli”

Ancora una volta Camogli diventa capitale dell'amore, tra poesie romantiche e menù dedicati. Scopri di più

8. Carnevale al MOG

Si parte domenica con il laboratorio per costruire il kit di carnevale, per arrivare poi alla serata musicale in maschera. Scopri di più

9. Ciaspolata nel Parco dell'Aveto

Escursione sulla neve in programma domenica tra le montagne intorno a Santo Stefano d'Aveto. Scopri di più

10. “Pe rîe se peu moî”

Domenica al Teatro Govi divertente commedia dialettale con Carlo Denei e Stefano Lasagna. Scopri di più