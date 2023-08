Weekend a Genova e dintorni: Mercato Europeo, Street Food Fest, Festival del Mediterraneo, sagre, fuochi d'artificio e altro

Moltissimi gli eventi in programma da ponente a levante per questo primo fine settimana di settembre. Genova si anima con il Mercato Europeo e lo Street Food Fest, ma anche nei dintorni non mancano eventi e manifestazioni di fine estate. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Mercato Europeo

Torna in piazza Caricamento, da giovedì fino a domenica, uno degli eventi più apprezzati in città. Area street food, artigianato, enogastronomia, mercato e prodotti tipici da tutta Europa, con oltre 50 stand internazionali. Scopri di più

2. Genova Street Food Fest

Ci si sposta al Porto Antico per l'appuntamento annuale più atteso dagli appassionati del cibo di strada e dai cultori della gastronomia. Edizione dedicata alle erbe aromatiche, da mercoledì a domenica. Scopri di più

3. Festa di Gesù Bambino di Praga

Sabato e domenica grande festa presso il Santuario di Arenzano con celebrazioni religiose, processione, mercatini e bancarelle. Scopri di più

4. Festa di San Prospero

Appuntamento sabato a Camogli con processione e spettacolo pirotecnico finale. Scopri di più

5. Mundantigü

Domenica in Valbrevenna alla scoperta delle storiche tradizioni con allevatori, artigiani e antichi mestieri. Scopri di più

6. Festa di Sant'Ermete

Dopo il rinvio causa maltempo, si celebra venerdì a Sciarborasca la festa patronale con gastronomia, musica e fuochi d'artificio. Scopri di più

7. Festival del Mediterraneo

Al via venerdì la trentaduesima edizione, al grido di “Make Music not War”. Tanti appuntamenti tra musica e danza in varie location genovesi, si prosegue fino al 21 ottobre. Scopri di più

8. Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese torna l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. Scopri di più

9. Festa dei Cacciatori

Venerdì e sabato a Capreno di Sori menù a base di funghi e carne e intrattenimento musicale. Scopri di più

10. Leivi Critical Beer

Tanti birrifici artigianali provenienti da Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, stand gastronomici e musica dal vivo. Appuntamento da venerdì a domenica a Leivi.