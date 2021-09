Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: castagnate, sagre, castello Coppedé come Hogwarts, sport, teatri e tanto altro

Diciamo addio alla bella stagione con il primo weekend di ottobre in cui vediamo tornare le tanto amate (ma anche tanto autunnali) castagnate. Naturalmente c'è anche tanto altro in provincia di Genova per non annoiarsi, tra sport, sagre, cultura, teatri, musica e tanto altro. Andiamo a vedere i dieci eventi più gettonati tenendo conto che è disponibile a questo link l'intera agenda eventi del fine settimana.

1. Franco Battiato: il tributo di Genova a Tursi

Sabato sera, a Tursi, si terrà un tributo a Franco Battiato, grande cantautore recentemente scomparso. Entrata gratuita con offerta libera a favore dell'associazione Gigi Ghirotti. Scopri di più

2. Castello Coppedè diventa Hogwarts

Domenica caccia al tesoro, indovinelli e incantesimi al castello Coppedè in un'ambientazione totalmente incentrata su Harry Potter, con i professori della scuola di magia e gli altri personaggi della saga. Scopri di più

3. Castagnata e Sagra della Mostardella

Domenica dal mattino alla sera a Vobbia la sagra dedicata alle caldarroste e alla mostardella, salume tipico del territorio, derivato dal più famoso salame di Sant'Olcese. Scopri di più

4. I Birkin Tree in concerto al Porto Antico

Musica irlandese con i Birkin Tree in concerto sabato sera in Piazza delle Feste per il festival "Le vie dei canti": flauto, cornamusa, violini e altri strumenti per viaggiare tra le note. Scopri di più

5. Rea Palus Race

Domenica torna la Rea Palus Race, corsa a ostacoli artificiali che si svolge nella cornice di Rapallo. Da sabato apre anche il Village con stand gastronomici e altro. Scopri di più

6. Sagra della Patata

Torna la Sagra della Patata di Rovegno, domenica: ci sarà l'area espositiva, il concorso, e poi la tradizionale distribuzione di patatine fritte, vino e altre specialità, con lancio della mongolfiera. Scopri di più

7. Andersen Run

Domenica a Sestri Levante si terranno gare di diverse lunghezze e difficoltà per gli amanti del running: così torna l'Andersen Run dopo l'annullamento del 2020 causa covid. Scopri di più

8. Footgolf & Golf against Covid-19

Sabato pomeriggio al Golf Club Sant'Anna di Lerca (frazione di Cogoleto) medici, personalità ed ex glorie del calcio si sfideranno a golf e footgolf in due differenti pecorsi per raccogliere fondi. Scopri di più

9. Sergio Sgrilli al teatro Il Sipario Strappato

Riapre la stagione teatrale del Sipario Strappato di Arenzano: sabato sera con Sergio Sgrilli atmosfere teatrali si fondono con il puro cabaret e nella musica. Si ride, si pensa e ci si confronta. Scopri di più

10. Barbecue in Aveto con camminata

Si salirà su monte Trevine con una guida ambientale escursionistica per gioire della vista sul monte Penna ma anche per godere di una grigliata. Scopri di più