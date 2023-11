Weekend a Genova e dintorni: mercatini di Natale, Fiera del Libro, Sagra del Bollito, Tutankhamon, presepi e altro

Primo fine settimana di dicembre, con l'atmosfera di Natale che ovviamente comincia a farla da padrona grazie ai tantissimi storici mercatini che prendono il via proprio in questi giorni nelle vie e nelle piazze liguri. Dalla gastronomia ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

1. Mercatino di San Nicola

Sono ovviamente numerosissimi i mercatini in tutta Genova e dintorni (qui la panoramica degli eventi natalizi), ne citiamo alcuni: venerdì apre i battenti il più antico, giunto quest’anno alla sua trentaquattresima edizione. Appuntamento in piazza Piccapietra fino al 23 dicembre con musica, gastronomia e tanti eventi festosi. Scopri di più

2. Fiera di Natale

La tradizionale fiera genovese torna in piazza della Vittoria da sabato fino al 24 dicembre. Oltre 100 stand con artigianato, enogastronomia e tante idee regalo per e festività. Scopri di più

3. Mercatino di Natale in piazza Matteotti

Al via anche il mercatino organizzato da Terliguria Confesercenti con le caratteristiche casette di legno: resterà aperto tutti i giorni da sabato a domenica 24 dicembre. Scopri di più

4. Fiera del Libro

In Galleria Mazzini torna la storica manifestazione che accompagna i genovesi fin dal 1926: sarà aperta da venerdì fino al 7 gennaio. Scopri di più

5. Sagra del gran bollito di bue grasso

Sabato e domenica appuntamento a Pontedecimo con un menù tutto dedicato al bue grasso di Carrù. Scopri di più

6. “Cats” al Politeama Genovese

Nel fine settimana vanno in scena le ultime tre rappresentazioni di uno dei più grandi musical di sempre, nella nuova produzione firmata da Massimo Romeo Piparo. Scopri di più

7. Tutankhamon

Inaugura sabato al Porto Antico la mostra che ricostruisce il tesoro e la tomba del leggendario faraone, la più grande scoperta archeologica del ventesimo secolo. Scopri di più

8. Il Presepe di Francesco

Venerdì apre al pubblico la tradizionale mostra dedicata ai presepi allestita presso il Museo dei Cappuccini di Genova, con particolare risalto alla storia di San Francesco a 800 anni di distanza dal primo presepe realizzato dal Santo a Greccio. Scopri di più

9. Mercatini di Natale a Ronco Scrivia

Appuntamento domenica con uno tra i mercatini più amati, premiato nel 2016 e nel 2022 dalla giuria di Italive. Oltre 75 stand con artigianato, spettacoli, gastronomia, presepi e molto altro. Scopri di più

10. Mercatini di Natale ad Apparizione

Sabato e domenica tante iniziative per grandi e piccini, dai mercatini ai pranzi, dagli spettacoli per bambini ai tornei di carte per arrivare al concorso di panettoni. Scopri di più