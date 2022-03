Weekend, il meglio a Genova e dintorni: Chocomoments, Sagra dei Pansoti, mercatini, Rea Palus Race e altro

Teatri, sport, sagre, mercatini: tante cose da fare a Genova e dintorni nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 aprile 2022. Andiamo a passare in rassegna alcuni degli eventi più gettonati, ricordando che qui c'è l'agenda completa del fine settimana, e che gli appassionati di cinema possono consultare la programmazione nelle sale genovesi.

1. "Alle 5 da me" al Politeama

Venerdì e sabato alle 21, in scena al Politeama Genovese, c'è "Alle 5 da me", divertente commedia francese con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Scopri di più

2. Rea Palus Race

Sabato torna a Rapallo la gara su percorso di 10 km con 21 ostacoli, alcuni dei quali completamente rivoluzionati per offrire un'esperienza nuova. Scopri di più

3. "Non è uno scherzo": Daniele Raco per beneficenza

Venerdì sera al teatro Duse il comico Daniele Raco si esibirà in uno show organizzato per raccogliere fondi per la Gigi Ghirotti, Banca degli Occhi e Lions Lcif. Scopri di più

4. Torneo internazionale di judo "Genova Città di Colombo

Da venerdì a domenica, all'Rds Stadium arriveranno circa mille atleti da tutta Italia, Svizzera, Francia, Belgio e altri Stati per un evento sportivo di alto livello. Scopri di più

5. "Rock not Bombs": il festival musicale per la pace

Sabato sera al teatro Soc di Certosa cinque rock band genovesi si sono unite per dar vita a un festival musicale contro la guerra in Ucraina. Scopri di più

6. Circo "Gravity" in piazzale Kennedy

Da venerdì arriva alla Foce uno dei circhi più prestigiosi in Italia con uno show che sostiene un progetto di prevenzione del melanoma cutaneo. Scopri di più

7. Chocomoments a Camogli

Da venerdì a domenica la fiera del cioccolato artigianale arriva sul lungomare di Camogli, con stand aperti tutto il giorno e laboratori per bambini. Scopri di più

8. Sagra dei Pansoti

Sabato e domenica nella fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio due giorni di sagra con anche esposizione animali, giochi per bambini e altro. Scopri di più

9. "Le donne baciano meglio": ad Arenzano storia di un coming out in chiave comica

Sabato al teatro Il Sipario Strappato Barbara Moselli porta in scena "Le donne baciano meglio", monologo irriverente che racconta il coming out dell'autrice. Scopri di più

10. Mercato della Riviera delle Palme di Cogoleto

Domenica shopping sul lungomare di Cogoleto con il mercato della Riviera delle Palme, con banchi che venderanno merci varie tra abbigliamento e artigianato. Scopri di più