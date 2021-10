Transumanza, escursione con gli asini, mercatino e cena in maschera: il weekend nelle Valli del Parco d'Aveto

In Val d'Aveto torna la transumanza, il grande evento di chiusura della stagione estiva al pascolo, con il rientro delle mucche a Santo Stefano d'Aveto.

Appuntamento domenica 31 ottobre, con qualche leggera modifica rispetto al passato, per rispettare le norme anti contagio, ma sempre con lo stesso fascino di un rito antico, e anche qualche novità: dalla mattina mercatino a km zero, gara di rotolamento balle di fieno e musica con il Gemellaggio Musicale tra Santo Stefano d'Aveto e Camogli.

Aspettando la festa, sabato 30 le Guide Meraviglie d'Aveto organizzano un'escursione con gli asini lungo tratturi e mulattiere che collegano le frazioni di Santo Stefano d'Aveto per incontrare gli asinelli dell'azienda agricola La Ghianda, che ci accompagneranno per un tratto del percorso (info e prenotazioni: tel. 349.6446635).

In Valle Sturla invece arriva un'uscita insieme alla guida Evelina Isola sulle tracce dei cavalli selvaggi nel cuore dell'autunno (tel. 347.3819395).

Programma ricco di appuntamenti anche in Val Graveglia. Alla Miniera di Gambatesa secondo fine settimana di apertura straordinaria per l'evento "Dante's Inferno: a map", organizzato dal Parco dell'Aveto per il Festival della Scienza: sabato e domenica visite geologico-minerarie al sottosuolo,esposizione di mappe geologiche e geominerarie, laboratori tematici per bambini. Sabato 30 poi quattro repliche dello spettacolo teatrale ambientato nella miniera (prenotazione obbligatoria: tel. 347.5684388 - 0185.338876).

Ma si poteva non festeggiare Halloween? L'agriturismo I Pinin di Chiesanuova propone una gustosa cena in maschera con intrattenimento musicale (info e prenotazioni: tel. 346.5239055 - 340.9884335).

Infine ultimo appuntamento stagionale con il mercatino agricolo della Val Graveglia sabato mattina, dalle 8 alle 12 a Conscenti.