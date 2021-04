Weekend nel Parco dell'Aveto tra asinelli e cavalli selvaggi

Con il ritorno in zona gialla e la libertà di muoversi tra comuni, le guide del parco dell'Aveto sono pronte con proposte per il primo fine settimana di maggio.

Sabato 1 maggio a Santo Stefano d'Aveto è in programma una facile escursione lungo l'Anello di Allegrezze insieme alle Guide Meraviglie d'Aveto, per scoprire lungo il percorso, immerse in un ambiente bucolico, tante piccole frazioni e incontrare gli asinelli dell'azienda agricola La Ghianda di La Villa. Prenotazione obbligatoria entro venerdì (tel. 339 6057961).

L'escursione con la guida Evelina Isola sulle tracce dei cavalli selvaggi dell'Aveto è in programma invece domenica 2 maggio, con partenza da Borzonasca. Per informazioni e prenotazione tel. 347 3819395.

Nel fine settimana saranno inoltre aperti gli Uffici di Informazione turistica di Borzonasca e Santo Stefano d'Aveto per accogliere i turisti con suggerimenti e indicazioni su come vivere al meglio una pausa relax o una piccola vacanza nelle valli dell'Aveto.