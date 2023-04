Un weekend da Draghi… al Museo Diocesano!

Il Museo Diocesano attende con ansia tutte le famiglie che desiderano trascorrere un weekend di avventura e divertimento a base di draghi …! Sabato 15 aprile, ore 15:30 con “Genova, città di draghi … in metropolitana!” tutti coloro che lo desiderano avranno la possibilità, attraverso un percorso a tappe indicato da una mappa, di conoscere il fantastico mondo dei mitici draghi nella propria città. Dopo un avventuroso viaggio nel centro storico dove si potranno trovare portali e piccole piazze dove dimorano questi mostri alati, ci si recherà al museo, dove Sergio Badino, attraverso il suo libro: “Un drago in Metropolitana” (ed. Coccole Books – in vendita presso il museo), ci farà scoprire l’incredibile storia di un drago in metropolitana. E non mancheranno certamente giochi per un po’ di sano divertimento! E per finire una merenda da veri … draghi…!

Ma le avventure alla scoperta dei draghi non sono finite. Il giorno successivo, domenica 16 aprile, ore 15:30 ci sarà “Dragon Bricks. Costruisci da drago”, laboratorio a cura di LiguriaBricks dedicato ai draghi per tutti i bimbi dai 6 ai 12 anni. E mentre i più piccoli cercheranno di costruire un mega drago in lego, i genitori potranno partecipare ad una breve visita guidata del museo a cura della Conservatrice. Per l’evento “Dragon Bricks” è prevista per i genitori accompagnatori una visita guidata.

Per informazioni e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it e tel. 010/2475127 (in orario di apertura del Museo: lunedì 10-13 e 14-18; da mercoledì a domenica 14-18; CHIUSO il martedì).