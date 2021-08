Nel Beigua al tramonto... e anche di notte: il programma delle escursioni del Parco nel weekend

Un fine settimana ricco di emozioni con le Guide del Parco: si inizia venerdì 27 agosto al Curlo, sulle alture di Arenzano, con i Beigua Junior Geoparker che trascorreranno un pomeriggio con il naso all'insù per salutare i primi uccelli migratori che si preparano a intraprendere un lungo viaggio.

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera, senza spostarsi dal Curlo, inizierà la Bat-night, un'escursione per tutti nella notte dei pipistrelli. L'attività terminerà intorno alle ore 23, necessari frontalino o torcia e cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18, costo 6 euro a persona.

Sabato 28 ritornano in pista i Beigua Junior Geoparker con un super appuntamento tutto nuovo: una notte in foresta. Eh sì, questa volta i piccoli esploratori trascorreranno la notte fuori casa in compagnia delle Guide del Parco. Il programma prevede cena al sacco, attività didattica serale e notte in sacco a pelo alla Casa del Parco nella Foresta della Deiva a Sassello. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18, costo 35 euro a bambino.

Per gli appassionati di fotografia sabato invece ci ritroviamo sul lungomare Europa a Varazze per una sessione dedicata ai tramonti, insieme alla nostra Guida e fotografo Marco Bertolini. La passeggiata inizierà alle 18:30 per concludersi intorno alle ore 23, con cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo 10 euro a persona.

Ultimo appuntamento di agosto con le visite guidate alla Badia di Tiglieto: appuntamento sabato alle ore 15:30 o alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo 6 euro a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide del Parco - Coop. Dafne)