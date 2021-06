Horse watching, mountain bike, caseificio ed escursioni: il weekend del Parco dell'Aveto

Tanti appuntamenti per il weekend nel Parco dell'Aveto.

Sabato 12 giugno le Guide Meraviglie d'Aveto che propongono un'escursione tra le zone umide alle spalle di Santo Stefano d'Aveto, dal lago delle Riane a Prato delle Rocche e a Prato Cipolla, con una sosta al rientro al Mulino di Roncolongo, recentemente ristrutturato e tornato in attività. Domenica invece la nostra meta saranno il Monte Penna e la misteriosa Conca della Nave. Per entrambe le escursioni prenotazione obbligatoria contattando la Guida Andrea, tel. 349 6446635

In occasione della nona edizione di "Camminiamo nei Parchi" promossa da CAI e Federparchi, domenica 13 giugno il Parco dell'Aveto propone un'escursione in Alta Val Gaveglia, lungo il Sentiero Carsologico, per osservare i principali fenomeni geomorfologici, carsici e naturalistici della valle, per non dimenticare che il 2021 è stato individuati quale anno internazionale delle Grotte e del Carsismo (prenotazione obbligatoria on-line).

Per chi invece sente il richiamo delle due ruote, domenica arriva un'escursione in MTB nella Foresta delle Lame insieme agli istruttori della Scuola Sci Santo Stefano d'Aveto (informazioni e prenotazioni: Andrea tel. 393 9480991 - Massimo tel. 338 6645512).

In Valle Sturla invece torna l'appuntamento con il Wild Horsewatching, l'escursione guidata sulle tracce dei Cavalli Selvaggi (info e prenotazioni: tel. 3473819395).

Chi invece cerca un'esperienza più tranquilla, a contatto con la natura e con la vita rurale, non può perdere la visita aziendale alla Marpea al Fior di Latte in Val Graveglia: scopriamo le attività quotidiane di una giovane allevatrice e come nascono le sue gustose creazioni in caseificio (info e prenotazioni: tel 328 8740800).