Wedding day dedicato ai futuri sposi a Villa Gelsomino di Santa Margherita

Una rappresentazione in 3D di come potrebbe essere il giorno delle tue nozze: a Villa Gelsomino di Santa Margherita Ligure va in scena sabato 29 ottobre per la prima edizione dell’evento A Wedding Day, organizzato all’interno della villa ottocentesca, e negli spazi del giardino e del meraviglioso patio, e dedicato ai futuri sposi. L’agenzia Bonetti e Zanaboni Event Planner propone una serie di allestimenti, idee creative e dettagli originali per organizzare in modo perfetto il matrimonio dei tuoi sogni. Che lo desideriate a tema, semplice, intimo o in pompa magna, Ilaria e Rossana, organizzatrici dell’evento, sono a disposizione per consigli e suggerimenti.

L’idea della presentazione in una location reale, per altro magnificamente adatta ad ospitare matrimoni, è ispirata a una concezione nella quale gli sposi sono i veri protagonisti. Quello che si può vedere in concreto è come il ricevimento poi si realizzerà, in una location dal gusto raffinato ed elegantemente retrò. Insieme alle due wedding planner è presente un team di professionisti del settore – make-up artist, hair stylist, videomaker, fotografo e atelier per abiti da sposa – oltre alla musicista Giulia Ermirio. Gli allestimenti floreali e i tableau rappresentano esempi che si possono ammirare e variare secondo il proprio gusto, come le grafiche e le partecipazioni.

L’appuntamento a Villa Gelsomino è dalle 11 alle 19, è gradita la prenotazione ai numeri 328 8581727, 346 9808537 o all’indirizzo e-mail bonetti.zanaboni@hotmail.com. A tutti i partecipanti è offerto un piccolo rinfresco.