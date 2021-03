"Lanterna: monumento simbolo tra storia e tecnologia", il webinar formativo (crediti per ingegneri e periti industriali)

La Lanterna di Genova è caso studio e modello virtuoso per la tecnologia innovativa dei suoi nuovi impianti di protezione contro i fulmini: per questo il 24 marzo alle ore 17 su Zoom è organizzato il webinar "Lanterna di Genova - monumento simbolo tra storia e tecnologia", organizzato da AEIT Liguria, con Scuola Politecnica e Ordine degli Ingegneri di Genova in partnership con Lanterna di Genova.

Per la particolarità delle caratteristiche del sito e delle soluzioni applicate, la Lanterna conferma la sua vocazione di best practice e case study: obiettivo del seminario è approfondire aspetti storici, architettonici del monumento e, in particolare, la tecnologia dei suoi impianti, recentemente rinnovati con soluzioni avveniristiche.

La Lanterna, eretta sul promontorio di Capo di Faro, per forma ed esposizione è da sempre bersaglio di fulmini.

Negli ultimi anni, con l’introduzione dell’elettronica per la gestione degli impianti (sistemi di controllo luci e ascensore, mezzi interattivi digitali, ecc) la vulnerabilità nei confronti di questi fenomeni atmosferici è notevolmente aumentata, tanto che anche recentemente (agosto 2017 e novembre 2019) i fulmini hanno provocato importanti danni.

Il recente intervento di rinnovamento tecnologico ha introdotto varie soluzioni, studiate specificamente per evitare questi rischi: tra queste, sono stati posati 4 nuovi dispersori di terra in rame, perforando la roccia fino a 34 metri di profondità. Il progetto prevede inoltre il trasferimento degli apparati di controllo della fiaccola alla base, in area meno esposta e la dotazione di protezioni progettate appositamente per tutti gli apparati elettronici. Tutte soluzioni “su misura” che verranno descritte nel dettaglio in occasione del seminario.

I lavori sono stati realizzati all’interno dei finanziamenti stanziati dal Ministero della Cultura (ex Mibact) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ex Mit).

Come partecipare

La partecipazeione è libera e gratuita: necessaria la prenotazione a questo link: https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20210324ww_466

Crediti

La partecipazione permette di acquisire:

3 Crediti Formativi per iscritti all’Ordine degli Ingegneri della sola provincia di Genova

3 Crediti Formativi per iscritti all’Ordine dei Periti industriali

Programma

ore 17.00 Introduzione e saluti

Prof. Ing. Giorgio Roth - Preside Scuola Politecnica di Genova

Ing. Nicoletta Viziano - Presidente Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni

Ing. Maurizio Michelini - Presidente Ordine degli Ingegneri Genova

Contrammiraglio Massimiliano Nannini - Direttore Istituto Idrografico Marina Militare

Moderatore: Ing. Alberto Birga - Presidente AEIT Liguria

ore 17.20 Lanterna protagonista di luce - faro e simbolo della città

Prof. Arch. Sara De Maestri - Università degli Studi di Genova

ore 17.35 La Lanterna di Genova - valorizzazione di un complesso monumentale

Arch. Andrea De Caro - Direttore operativo presso Complesso Monumentale della Lanterna di Genova

ore 17.50 L’importanza dei Fari nella storia della navigazione

CF Francesco Tocci - Istituto Idrografico Marina Militare

ore 18.05 Tecnologia della luce nei fari, evoluzione storica

CF Alessandro Cirami - Comando Zona Fari e Segnalamento Alto Tirreno La Spezia

ore 18.20 Il fenomeno fulmine: un progetto elettrico, una soluzione su misura

Ing. Giorgio Marega - Progettista

ore 18.35 Esecuzione del progetto tecnologico in comprensorio monumentale

Arch. Giuliano Peirano - Libero Professionista, Direttore Lavori

ore 18.50 Mappatura a scarica impulsiva e confronto con le misure tradizionali

Ing. Lorenzo Megna - BMS Studio Associato di Ingegneria

ore 19.05 Sintesi dei lavori di valorizzazione e protezione del sito

Arch. Roberto Ferrazza - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

ore 19.20 Domande e risposte