Formazione gratuita per psicologi, psicoterapeuti e laureati in psicologia con Vittorio Lingiardi

Sabato 11 dicembre dalle 10 alle 18, su Zoom, si potrà partecipare gratuitamente a una giornata di formazione rivolta a psicologi, psicoterapeuti, laureati in psicologia o medicina. L'evento è organizzato dalla Scuola di psicoterapia comparata, con il patrocinio di Society for psychotherapy research Italy Area Group, e vedrà l'intervento di Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e accademico, professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Infanzia e adolescenza sono età con specifici compiti evolutivi, ma anche grandi variazioni e fisiologiche instabilità. Che cosa significa “diagnosticare” bambini e adolescenti? Per noi significa affidarsi a diagnosi che non siano semplici etichette o meri elenchi di sintomi, ma articolate formulazioni di una storia individuale, familiare e sociale.

«La valutazione diagnostica nelle età comprese tra 0 e 18 anni è un compito che richiede competenze capaci di indicare, quando necessario, anche il tipo di intervento terapeutico più adeguato. Lo scopo di questo convegno è individuare e discutere i principali temi diagnostici che gli psicologi clinici si trovano ad affrontare nel lavoro con bambini e adolescenti. Tenendo come punto di riferimento la nuova edizione del Manuale Diagnostico Psicodinamico specificamente dedicata alla prima infanzia (0-3), all’infanzia (4-11) e all’adolescenza (12-18), si cercherà di cogliere l’intreccio tra gli aspetti dello sviluppo che rientrano nella norma e quelli riconducibili a condizioni psicopatologiche che possono compromettere il funzionamento psichico e relazionale. Privilegiando gli aspetti clinici, senza trascurare i modelli teorici e la ricerca empirica, affronteremo in modo sensibile e aggiornato l’universo diagnostico che, nei primi vent’anni di vita, contiene le più importanti tappe e traiettorie evolutive» spiega Lingiardi.

Il programma

Mattina

10.00 - 10,30 Apertura dei lavori e saluti introduttivi dei responsabili delle tre sedi

Andrea Innocenti

Laura Grignola

Angela Maria Quaquero

1030 - 11.00 Introduzione

Vittorio Lingiardi: Il cammino della diagnosi psicodinamica

11.00 -11.30 Norka Marlberg: La diagnosi con il PDM-2 nell’infanzia

What does Annie need? :The advantages of dimensional diagnosis

in the context of supervision and intervention working with a

complex child case. (traduzione simultanea di Emanuela Bonino)

11.30 -11,50 Discussione

11.50 -12.20 Anna Maria Speranza: PDM-2: La diagnosi psicodinamica nella

prima infanzia.

12.20-12.50 Giovanna Capello: La consultazione con l’adolescente come spazio

e tempo di trasformazione.

12.50 - 13.15 Discussione e conclusione dei lavori della mattina

Pomeriggio

14.30-15.00 Vittorio Lingiardi: La diagnosi con il PDM-2 in adolescenza

15.00-15.30 Laura Vismara: La relazione tra salute mentale dei genitori,

problemi internalizzanti/esternalizzanti ed esperienze dissociative in

ragazzi e ragazze adolescenti: teoria, ricerca e prospettive cliniche.

15.30-15,45 Discussione

15.45-16.15 Angela Maria Quaquero: Esiti in adolescenza dei traumi infantili:

riflessioni cliniche.

16.15-16.45 Loredana Lucarelli: Diagnosi categoriale e diagnosi dimensionale

nella valutazione psicodinamica di quadri clinici rilevanti dei disturbi

alimentari dell'infanzia.

16.45-17.15 Simon Finocchietti: Pensare il processo Autodiagnostico attivo in

psicoterapia attraverso l'asse M del PDM-2

17.15-18,00 Discussione

Andrea Innocenti: Conclusioni e chiusura del Convegno

