“We got rhythm”: le vite e la musica dei fratelli Gershwin al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta “We got rhythm (A Gershwins' Tale)”, in programma sabato 30 marzo alle ore 21. L'arte di George. Un talento straordinario che – in una vita pur troppo breve – ha creato un patrimonio musicale immenso di opere e canzoni, meravigliose ed immortali.

La perizia di Ira. Il “gioielliere”, l'altra metà di un connubio perfetto, la poesia e la narrazione che abbracciano la musica, le parole incastonate fra le note. Insieme, il musical, Broadway, la danza e le musica che fanno sognare, ridere ed emozionare. Due grandi maestri al servizio della musica teatrale e cinematografica americana che hanno creato – e lasciato in eredità – un immenso patrimonio di “standard” jazz che in tutto il mondo, ogni giorno, vengono suonati con nuovi arrangiamenti e interpretazioni, in una sequenza infinita di creatività.

Il recital racconta l'epoca, le vite e la musica dei fratelli Gershwin. Vengono rappresentati fatti vissuti, gli incontri importanti, gli artisti e le collaborazioni artistiche. Alla essenziale narrazione si interpongono i brani musicali, eseguiti – in trio e in singolo – da Anna Sini, Claudia Sanguineti e Maria Nives Riggio. Le tre voci sono accompagnate da Luca Cresta al pianoforte – autore di alcuni arrangiamenti originali dei brani –, Riccardo Barbera al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria.

Vengono proposti grandi successi scritti dai due fratelli: grandi temi d’amore (The man I love, Embraceble you), brani danzati nei musical più famosi (I’ll build a stair to paradise), canzoni da Porgy and Bess e molto altro. Uno spettacolo evocativo, ricco e raffinato.

Biglietti

Biglietti 17€ (compresa prevendita) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.it