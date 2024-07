“We Call It Tango”: la grande danza argentina sbarca a Genova con uno spettacolo al Porto Antico

Il tango argentino sbarca a Genova. Martedì 2 luglio e martedì 6 agosto, con sessioni multiple, in Piazza delle Feste al Porto Antico arriva “We Call It Tango”, un viaggio coinvolgente targato Fever nel mondo appassionato e seducente del tango. Un'esperienza magica nella cultura argentina, per esplorare i diversi stili del tango eseguiti da artisti professionisti.

Il suono indiscusso del bandoneon si intreccia con la danza emblematica del Rio de la Plata. Creato da Fever con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti il ricco patrimonio del tango, in questo spettacolo di un'ora ballerini e musicisti di livello mondiale si esibiscono per esplorare l'espressione pura della passione e dell'emozione di questa arte argentina. Uno spettacolo creato, diretto e coreografato da Agustina Videla e Pablo Destito, direttamente da Buenos Aires.

Lo spettacolo dura circa 60 minuti. Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non sono ammessi arrivi in ritardo. Requisiti di età: dagli 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Costo: da 15 a 35 euro, info e biglietti sul sito feverup.com.