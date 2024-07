“We Call It Flamenco”: al Porto Antico un grande spettacolo di danza tradizionale spagnola

Mercoledì 3 luglio e mercoledì 7 agosto, con sessioni multiple, in Piazza delle Feste al Porto Antico arriva “We Call It Flamenco”, la proposta targata Fever che porta a Genova il grande flamenco spagnolo. We Call it Flamenco è un viaggio immersivo ed emozionante nel cuore della cultura spagnola attraverso una produzione artistica che combina canto, musica e danza tradizionale.

Creato con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti il ricco patrimonio del flamenco, questo spettacolo di un'ora esplora sei stili del ballo. La performance prende vita grazie a un talentuoso ensemble di ballerini, musicisti e cantanti, tutti sotto la direzione di María Farelo e Cristian Pérez.

Lo spettacolo dura circa 60 minuti. Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non sono ammessi arrivi in ritardo. Requisiti di età: dagli 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Costo: da 15 a 35 euro, info e biglietti sul sito feverup.com.