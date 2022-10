We and Wayne: La Rive Gauche al Count Basie

La Rive Gauche si dedica fin dal primo momento alla composizione di musica originale, unendo le varie anime e i percorsi personali dei suoi componenti. Accanto alla tradizione mainstream jazz, nelle influenze del gruppo coesistono la fusion e la musica applicata all'immagine.

Con un album all'attivo ( “One !!” per l'etichetta Dodicilune ) e diverse nuove composizioni LRG propone per questo concerto un mix di musica originale e una selezione di brani del grande Wayne Shorter. La scelta del grande compositore americano non è casuale, in quanto figura di riferimento che ha attraversato nei decenni la storia del jazz e della fusion lasciando un'impronta profonda e indelebile.

Fabio Lanzi - Sax

Giovanni Acquilino - Flauto

Luca Cresta - Piano

Roberto Costa - Basso

Massimo Grecchi - Batteria