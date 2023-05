Martedì 30 maggio alle ore 18:15, nella sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà l’incontro “Wave watching - lo spettacolo delle mareggiate in Liguria”, con Luca Onorato (Arpal).

La conferenza è gratuita.

La riviera offre uno scenario insolito e unico legato sia alla morfologia e alla particolare geografia delle coste oltre, sia alle peculiari condizioni meteorologiche che in Mediterraneo e in Liguria comportano effetti a volte estremi sulla costa: questo viaggio fatto attraverso il libro Wave Watching, lo spettacolo delle mareggiate in Liguria ripercorre un secolo di mareggiate, accennando a luoghi e spot dove si può osservare lo spettacolo in sicurezza. Inoltre, offre qualche indizio su come i cambiamenti climatici potrebbero intervenire a gamba tesa non solo attraverso le piogge, la siccità e il caldo ma anche regalando un nuovo volto alle mareggiate.

Luca Onorato è un biologo con specializzazione in ecologia degli ambienti acquatici anche in seguito ad attività di ricerca post universitaria effettuata presso il CNR. È diventato meteorologo professionista presso ARPAL dal 1999, svolgendo diversi corsi di formazione presso i principali centri previsionali europei ed è stato autore di articoli scientifici e divulgativi in ambito meteo marino, oltre ad aver collaborato con alcune riviste sportive e aver svolto attività di previsione per diversi surf contest e qualche traversata marina. E' coinvolto nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e nella Strategia di Sviluppo Sostenibile (ISPRA) e svolge attività di divulgazione scientifica sia durante eventi/festival, sia presso alcune scuole e Istituti tecnici, con interventi legati alla meteorologia, il clima e i cambiamenti climatici e le possibili azioni di mitigazione.

La Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, presieduta da Enrico Paroletti, nasce a Genova nel 1866 in un momento di evoluzione e di fermento culturale, dopo il compimento dell’Unità d’Italia. La sua attività prosegue tutt’ora con gli appuntamenti presso la Sede di Palazzo Ducale, ospitando conferenze di carattere scientifico, economico, culturale.