Wall of Dolls presenta la cena benefica “LA BELLEZZA DELLA RINASCITA” contro la violenza sulle donne.

16 luglio ore 20:30

Lido La Caravella – Corso Italia 15 – Genova

Ospite Franca Lai

A poco più di un mese dal successo dell’evento alassino presso Le Vele alla presenza di Jo Squillo, Wall of Dolls Liguria ONLUS (in collaborazione con OPI Genova, Fondazione Vincenzo Longo e Clara Rubbi, Rotary Club Portofino District 2032) non si ferma e porta la Charity Dinner “La Bellezza della Rinascita” contro la violenza sulle donne anche a Genova con ospite d’onore Franca Lai.

L’appuntamento è per martedì 16 luglio alle ore 20:30 presso il Lido LA CARAVELLA in Corso Italia 15, per sensibilizzare ancora una volta su tematiche attualissime. Un incontro benefico e privato che pone luce su questo terribile fenomeno sociale i cui drammatici numeri purtroppo sono in forte incremento.

Nonostante ciò è necessario riflettere ed agire, data l’altissima percentuale dei casi che restano sommersi e non denunciati, perché solo una donna su quattro si fa avanti. Ecco perché è importante fare rete, ragionare su quanto ancora è necessario fare per sradicare il problema nelle sue forme sia visibili che invisibili.

Perché il tema della violenza sulle donne riguarda tutti noi indistintamente, con lo scopo unico di giungere ad una cultura basata sul rispetto verso la donna e chiunque abbia delle fragilità. Non solo, Wall of Dolls aspira al raggiungimento di un’educazione basata sull’osservanza dei valori etici e morali, sull’amore e sulle pari opportunità.

La CHARITY DINNER del 16 luglio promuove gli obiettivi della ONLUS in un contesto di leggerezza (che non significa “superficialità”), e attraverso musica e spettacolo si offre una preziosa occasione di condivisione, riflessione e soprattutto di confronto.

L’arte diventa così il mezzo di comunicazione per unire e sensibilizzare generazioni diverse su temi fondamentali: quello di DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, di non sottovalutare i campanelli d’allarme, di non aver paura di chiedere aiuto. La serata sarà anche occasione di presentare progetti futuri, obiettivi raggiunti, testimonianze, esibizioni e molto altro.

Personaggio atteso è certamente FRANCA LAI, nota cantautrice genovese, che proprio qualche mese fa ha pubblicato un singolo contro la violenza di genere, “Un sorriso spento”. Ospiti d’eccezione gli studenti dell’Università di Lausanne Svizzera Unil che hanno realizzato progetti all’interno del loro percorso di studi, di cui Wall of Dolls ONLUS è stata protagonista, diffondendo così la realtà ligure anche a livello internazionale.

Da tempo attiva in ambito scolastico e non solo, l’associazione presenterà poi il concorso nelle scuole, una sfilata curata da Ingrida acconciature che vedrà in passerella Sacanò bag, Ilenia Lombardo e Donna Grace Bazar Project, e accoglierà una mostra di pittura.

A esporre sarà l’artista ucraina Madlen Shadorina che ha partecipato a rassegne prestigiose in diverse città quali Cannes, Milano, Venezia, Padova, Genova e Roma. Per la CHARITY DINNER di Wall of Dolls del 16 luglio l’artista ha scelto di mettere all’asta alcune delle sue opere.

La ONLUS inoltre ospiterà l’influencer Greta Corrado (famiglia.nomade su Instagram) e artisti che già in altre occasioni si sono mostrati vicini ai suoi obiettivi: il cantautore Alla e la giovane interprete Francesca Montecroci, così come il noto DJ genovese Mimmo Roselli che selezionerà le musiche sottofondo dell’evento. Allestimento floreale a cura di Pittaluga Zunino.

Presenta la serata Liliana Ruocco.

La Charity Dinner del 16 luglio offrirà momenti di svago accompagnati dalle proposte dello chef e dei barman de La Caravella, e momenti di riflessione, in un luogo condiviso che darà spazio al confronto.

Questo per offrire una serata TOTAL WHITE piena di luce, piacevole e introspettiva allo stesso tempo, rilassante ma anche riflessiva, per contrastare l’oscurità della violenza che imprigiona ancora troppe donne in un silenzio assordante che deve cessare al più presto, per dare spazio alla “Bellezza della Rinascita”.

Wall of Dolls si dimostra ancora una volta un’associazione ricca di iniziativa non solo in concomitanza del 25 novembre e dell’8 marzo, ma presente tutto l’anno con iniziative importanti.

COME PARTECIPARE ALLA SERATA BENEFICA

—> Il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza, al netto delle spese organizzative per l’evento, alla Onlus “Wall of Dolls Liguria”.

APERITIVO A BUFFET IN PIEDI

—> Donazione a partire da €35

CENA AL TAVOLO

—> Donazione a partire da €55

N.B. Per essere inseriti nella lista d’ingresso seguire i seguenti passi:

– effettuare la donazione all’IBAN—> IT88Z0306909606100000175060

Con causale “DONAZIONE EVENTO BENEFICO 16 LUGLIO”

– inviare ricevuta di pagamento a Maya al numero 3896472270

– richiedere conferma ricezione e inserimento in lista

—————

WALL OF DOLLS LIGURIA ONLUS

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria: Dott.ssa Barbara Bavastro

barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria: Avv. Cristina Zunino

zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Responsabile relazioni esterne Wall od Dolls Liguria: Maya Laushmann

wallofdolls.liguria@yahoo.com / 3896472270

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza. A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.