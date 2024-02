Wall of Dolls, OPI e Gaia presentano: "L’Amore è Libertà" II Edizione 2024

Convegno sull’autostima rivolto agli studenti

14 febbraio / 27 febbraio / 5 marzo

“Amare sé stessi è l’inizio di una storia d’amore che dura tutta la vita”

OSCAR WILDE

Wall of Dolls Liguria, OPI Ordine Professioni Infermieristiche e GAIA, organizzano per il 2° anno un convegno dedicato all’autostima e alla prevenzione della violenza relazionale. Rivolto agli studenti e tenuto da professionisti specialisti, l’incontro ha tra i suoi obiettivi quello di fornire loro gli strumenti necessari per riscoprire la forza interiore e sviluppare un’adeguata autostima al fine di vivere una relazione felice (che sia essa sentimentale, amichevole o lavorativa). Il tutto è infatti volto a stimolare e promuovere un sano rapporto umano basato sul rispetto e sulla consapevolezza di sé. Durante gli incontri verrà presentato il docufilm “La bellezza della rinascita” che porta un messaggio di forza e speranza grazie alle testimonianze di donne che hanno subito violenza. E persino la musica sarà veicolo importante come filo diretto con gli studenti. Diversi giovani emergenti genovesi infatti daranno il loro contributo anche attraverso il linguaggio artistico. “L’Amore è Libertà” è un traguardo importante a seguito di un grande lavoro che in un solo anno è cresciuto esponenzialmente. L’impegno perciò è quello di partire dalle scuole per fare cultura e parlare con i giovani che sono il futuro della nostra società. Da un incontro nel 2023, si è giunti ad oggi a ben 3 diversi appuntamenti che danno già segno di incremento.

Ecco le date fissate:

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle ore 9:00 alle 12:00

Auditorium Stradanuova - Palazzo Rosso - Via Garibaldi 18 - Genova

Martedì 27 febbraio 2024 dalle ore 10:00 alle 12:00

Liceo Classico Statale “Andrea D’Oria” - Via Armando Diaz 8 - Genova

Martedì 5 marzo 2024 dalle ore 9:00 alle 12:00

Municipio VIII Medio Genova Levante - Sala Consigliare - Via Mascherpa 34 R

Due tipologie di evento. Stesso titolo, stesso scopo ma con impostazione diversa.

Il 14 febbraio e il 5 marzo saranno incontri più istituzionali alla presenza delle autorità invitate che interverranno a sostegno del progetto. Mentre il 27 febbraio l’appuntamento, svolgendosi all’interno di un Istituto scolastico, sarà più leggero e dinamico, coinvolgendo anche l’aspetto musicale. Come da programma infatti saranno presenti e si esibiranno diversi artisti emergenti genovesi come Alla, Peppo, Francesca Montecroci, Manuel Meledina, Francesco Mannella e Stefano D’Angelo (Questo e Quello). In tutti gli incontri sarà fondamentale la presenza dei relatori professionisti che interverranno, ciascuno nel suo ambito di competenza, in favore del tema del convegno: l’AUTOSTIMA. Invitati anche esponenti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale.

L’educazione affettiva risulta necessaria per il raggiungimento di un’emotività equilibrata e favorire una buona relazione interpersonale. La scelta di coinvolgere le scuole ha lo scopo di creare i presupposti per un futuro migliore. Il convegno “L’Amore è Libertà” è dunque l’occasione per far incontrare figure professionali esperte con i ragazzi e metterli a confronto stimolandoli con i dibattiti. Non solo, parteciperanno anche autorità, enti pubblici, privati, associazioni, scuole e chi porterà la propria testimonianza. Diversi saranno gli argomenti proposti per approfondire il tema e per favorire un cambiamento culturale all’interno delle relazioni. Una buona AUTOSTIMA rende meno fragili emotivamente e dona più fiducia in sé stessi promuovendo una possibilità di crescita professionale e di vita.

Evento con il Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Barbara Bavastro - Coordinatrice Wall of Dolls Liguria

barbara_bavastro@yahoo.it 3455402885

Avv. Cristina Zunino - Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria

zunino@zuninopicco.com 3474355072

Carmelo Gagliano - Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI

carendmar@libero.it

Dott. Alessandro Cataldo - Presidente Associazione Culturale GAIA

al.cataldo@libero.it