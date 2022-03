A Genova il nuovo evento Wall of Dolls contro la violenza sulle donne

Sabato 5 marzo Genova avrà l'onore di aprire la manifestazione "Rumore del Silenzio Wall of Dolls - seconda edizione" che farà tappa in diverse città italiane con l'intento di portare alla popolazione, attraverso l'arte, un forte messaggio sociale di resilienza per ricordare che le risorse sono dentro di noi.

Saranno presenti, in piazza de Ferrari e a palazzo della Meridiana, due delle fondatrici Jo Squillo e la giornalista Francesca Carollo.

Via ufficiale con le autorità in piazza De Ferrari dopo un flash mob iniziale coordinato da Cindy Giuffrida con focus sul muro delle bambole, diventato ormai simbolo cittadino per manifestare la propria lotta contro la violenza. Sul palco, presentati da Fabiana Parlato, si susseguiranno artisti, cantanti, ballerini e testimonianze. Ciascuno presente per dare il proprio contributo in supporto dell'iniziativa.

L'evento si sposterà poi in serata al palazzo della Meridiana dove, dalle ore 20 e in collaborazione con Nicoletta Viziano, ci saranno: premiazione del contest fotografico, esposizione della prima mostra "Rumore del silenzio Wall of Dolls", una sfilata di abiti di Francomina e accessori di Fiore gioielleria, comicità e risate con Enzo Paci, aperitivo solidale.

Le arti e la cultura come mezzo per raggiungere gli animi di tutti e soprattutto quelli dei giovani, per informare ed educare le coscienze umane ad una dottrina di non violenza.

Special guests:

Due delle fondatrici Jo Squillo e Francesca Carollo

Il comico genovese Enzo Paci

L’ex Miss Italia e attrice Nadia Bengala

L’influencer e attrice Francesca Colombo